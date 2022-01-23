Байден объясняет свою позицию по поводу вторжения России в Украину: «Россия заплатит высокую цену», если подразделения перейдут границу Украины

«Я был предельно ясен с президентом Путиным. У него нет никаких недоразумений. Если какие-либо собранные российские подразделения перейдут границу Украины, это будет вторжением. Но это будет встречено очень скоординированным экономическим ответом», — сказал Байден. мероприятие, предназначенное для поддержки двухпартийного пакета инфраструктуры, принятого в прошлом году.

Во время пресс-конференции в среду президент предсказал, что Путин «переедет» в Украину, хотя и предположил, что российский лидер по-прежнему не знает, что он будет делать. В комментарии, который вызвал шок по всей Европе, Байден затем намекнул на раскол среди союзников США по поводу того, как реагировать на что-либо, кроме полномасштабного вторжения.

«Одно дело, если это небольшое вторжение, и в итоге мы ссоримся из-за того, что делать, а чего не делать», — сказал Байден журналистам на пресс-конференции в Восточном Риме. Но если они сделают то, что они уже могут сделать с войсками, сосредоточенными на границе, для России будет катастрофой, если они вторгнутся в Украину еще больше.

Позже Байден попросил разъяснить, что он имел в виду под «незначительным вторжением», заявив, что подвел черту, когда «российские силы пересекли границу, убивая украинских боевиков». «Я думаю, что это все меняет», — сказал президент. Но это зависит от того, что он сделает, и в какой степени мы добьемся полного единства на фронте НАТО». Он продолжил: «Очень важно, чтобы все в НАТО были на одной волне. Это то, чем я трачу много времени, и есть различия». «В НАТО существуют разногласия по поводу того, что страны готовы делать в зависимости от того, что произойдет». Замечания вызвали почти немедленное возмущение в Киеве, где официальные лица встретились с главным дипломатом Байдена, госсекретарем Энтони Блинкеном, когда российские войска сосредоточились на границах страны. Вскоре последовали громкие попытки исправить комментарий в Белом доме, в том числе заявление пресс-секретаря Джен Псаки вечером в среду и последующее выступление в СМИ Псаки и вице-президента Камалы Харрис в четверг утром. READ Вступление в силу соглашения о стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом В тонком, но резко сформулированном твите в четверг президент Украины Владимир Зеленский направил «напоминание» Соединенным Штатам. «Хотим напомнить великим державам, что не бывает маленьких набегов и маленьких государств. Так же, как не было мелких ранений и небольшого горя по утрате близких. Это я говорю как глава великой державы», — сказал Зеленский. Его министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил на виртуальной пресс-конференции, что страну «нельзя завоевать наполовину вторжением». «Не может быть полуагрессивного или полуагрессивного вторжения. Агрессия либо есть, либо ее нет. Как конкретный факт можно сказать, что агрессия Российской Федерации против государства Украина продолжается с 2014 года», — сказал Кулеба. Стремясь исправить свои более ранние заявления, Байден отметил, что Россия имеет «долгую историю» использования других мер, помимо открытых военных действий, для осуществления агрессии, включая военизированную тактику, так называемые нападения в серой зоне и нападения российских солдат, не в этом. Униформа, зеленые человечки и кибератаки. «Мы должны быть готовы ответить на них также и решительно», — сказал Байден, повторяя комментарии, сделанные поздно вечером в среду и ранее в четверг Псаки и Харрисом. Он отметил, что Кулеба заявил в четверг, что «уверен в нашей поддержке и решимости и имеет на это право». Длинные допросы в отношении его заявления в среду встревожили Байдена позже в четверг. После его краткого выступления перед Президентским советом по науке и технологиям репортер Байдена воскликнул: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг?» Все еще с микрофоном, Байден пробормотал: «Какой глупый вопрос!» Прессу также вывели из зала. Эта история была дополнена дополнительными отчетами.

Кевин Липтак CNN способствовал этому отчету.