Байден пообещал принять меры против российских кибератак

Два лидера встретились на саммите в прошлом месяце в Женеве.

Белый дом заявил, что президент Джо Байден сказал президенту Владимиру Путину, что Соединенные Штаты предпримут «все необходимые меры», чтобы остановить кибератаки со стороны России.

После часового телефонного разговора репортер спросил Байдена, ожидают ли России последствия, и тот ответил: «Да».

Но Москва опровергла утверждения США о том, что в прошлом месяце она неоднократно связывалась с россиянами по поводу кибератак.

Телефонный звонок между Путиным и Байденом в пятницу последовал за их встречей в прошлом месяце в Женеве.

Это также происходит на фоне увеличения числа атак, в том числе атак, в результате которых в этом месяце пострадало 1500 компаний.

«Я очень ясно дал ему понять, что Соединенные Штаты ожидают, что операция по выкупу будет произведена с его территории, хотя она и не спонсируется государством, мы ожидаем, что они будут действовать, если мы дадим им достаточно информации, чтобы выяснить, кто это», Байден сообщил СМИ после телефонного звонка.

Когда репортер спросил, могут ли США атаковать серверы, используемые хакерами, президент-демократ ответил: «Да».

Но после звонка в пятницу Кремль заявил, что Соединенные Штаты не связывались с Москвой по поводу кибератак.

«Несмотря на готовность российской стороны совместно пресекать преступную деятельность в информационной сфере, за последний месяц запросов от профильных ведомств США не поступало», – говорится в заявлении офиса Путина.

Неназванный высокопоставленный чиновник США отверг обвинения России, заявив AFP, что администрация Байдена сделала «несколько конкретных просьб о действиях».

В последние годы резко возросло количество атак программ-вымогателей – преступные группировки похищают корпоративные данные и требуют оплаты за их возврат.

По данным Соединенных Штатов, многие из худших злоумышленников происходят из России, часто работая с молчаливого ведома, даже с равного согласия российских служб безопасности.

Байден сказал в пятницу, что звонок был частью «более прямого метода связи».

История продолжается

Байден сказал, что новое соединение позволяет каждой стороне «общаться друг с другом, когда каждый из нас считает, что что-то происходит в другой стране».

«Это влияет на страну. Вот как все прошло. Я настроен оптимистично».

Сообщение, которое Байден сказал в пятницу, было похоже на то, которое он передал, когда два лидера провели свою первую личную встречу в прошлом месяце в Швейцарии.