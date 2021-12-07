Байден посетил Мемориал Второй мировой войны по случаю 80-летия Перл-Харбора

Байдены почтили минутой молчания перед венком в центре мемориала. Президент не делал никаких заявлений.

Белый дом заявил, что в венке изображен дикий подсолнух в честь сенатора-республиканца Боба Доула из Канзаса, скончавшегося в воскресенье. Дикий подсолнух — государственный цветок Канзаса. Доул был ветераном, тяжело раненным во время Второй мировой войны.

Президент снял перчатки, прикоснулся к венку и поприветствовал ее. Первая леди также сняла перчатки, чтобы прикоснуться к венку, и склонила голову.

Затем Байдены прошли к колонне мемориала в Нью-Джерси, и первая леди возложила букет цветов на базу в честь своего отца Дональда Джейкобса, который служил сигнальщиком военно-морского флота США во время Второй мировой войны. Байдены встали у основания колонны и склонили головы.