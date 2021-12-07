Economy

Байден посетил Мемориал Второй мировой войны по случаю 80-летия Перл-Харбора

7 декабря, 2021
Marfa Fedoroa

Байдены почтили минутой молчания перед венком в центре мемориала. Президент не делал никаких заявлений.

Белый дом заявил, что в венке изображен дикий подсолнух в честь сенатора-республиканца Боба Доула из Канзаса, скончавшегося в воскресенье. Дикий подсолнух — государственный цветок Канзаса. Доул был ветераном, тяжело раненным во время Второй мировой войны.

Президент снял перчатки, прикоснулся к венку и поприветствовал ее. Первая леди также сняла перчатки, чтобы прикоснуться к венку, и склонила голову.

Затем Байдены прошли к колонне мемориала в Нью-Джерси, и первая леди возложила букет цветов на базу в честь своего отца Дональда Джейкобса, который служил сигнальщиком военно-морского флота США во время Второй мировой войны. Байдены встали у основания колонны и склонили головы.

Визит состоится всего за несколько часов до того, как президент намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой он, как ожидается, выразит озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.

Официальные лица США в настоящее время рассматривают широкий спектр санкций против России, направленных на удержание Путина от вторжения в Украину, по словам людей, знакомых с ходом дискуссии. В понедельник высокопоставленный чиновник администрации заявил, что Соединенные Штаты готовы принять «существенные контрэкономические меры», направленные на нанесение «значительного и серьезного экономического ущерба российской экономике», если Путин продолжит свою военную эскалацию на Украине.

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