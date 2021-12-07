Байден посетил Мемориал Второй мировой войны по случаю 80-летия Перл-Харбора

Байдены почтили минутой молчания перед венком в центре мемориала. Президент не делал никаких заявлений.
Президент снял перчатки, прикоснулся к венку и поприветствовал ее. Первая леди также сняла перчатки, чтобы прикоснуться к венку, и склонила голову.
Затем Байдены прошли к колонне мемориала в Нью-Джерси, и первая леди возложила букет цветов на базу в честь своего отца Дональда Джейкобса, который служил сигнальщиком военно-морского флота США во время Второй мировой войны. Байдены встали у основания колонны и склонили головы.
Официальные лица США в настоящее время рассматривают широкий спектр санкций против России, направленных на удержание Путина от вторжения в Украину, по словам людей, знакомых с ходом дискуссии. В понедельник высокопоставленный чиновник администрации заявил, что Соединенные Штаты готовы принять «существенные контрэкономические меры», направленные на нанесение «значительного и серьезного экономического ущерба российской экономике», если Путин продолжит свою военную эскалацию на Украине.
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