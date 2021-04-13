Президент Джо Байден поговорить с Россия– Президент Владимир Путин предложил во вторник утром, чтобы два лидера провели встречу на высшем уровне в третьей стране, «в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр проблем, стоящих перед США и Россией», как сообщает Белый дом.
Этот звонок прозвучал через несколько дней после разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне растущей обеспокоенности по поводу массовой мобилизации российских войск вдоль линии. УкраинаЕго границы находятся в Крыму, украинском полуострове, оккупированном Россией с 2014 года.
Министр иностранных дел Украины во вторник посетил Брюссель, где встретился с министром иностранных дел Байдена Энтони Блинкиным и высокопоставленными должностными лицами НАТО, что стало решительным знаком поддержки Киева в противодействии любой российской агрессии.
Во время разговора с Путиным Байден призвал его «снизить напряженность» с Украиной – и предупредил, что Соединенные Штаты будут «действовать решительно» для защиты своих интересов после неоднократных российских кибератак и выборы спутанность сознания.
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Байден предлагает провести саммит с Путиным на фоне наращивания российской военной мощи на границе с Украиной Первоначально появился abcnews.go.com
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