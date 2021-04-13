Президент Джо Байден поговорить с Россия– Президент Владимир Путин предложил во вторник утром, чтобы два лидера провели встречу на высшем уровне в третьей стране, «в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр проблем, стоящих перед США и Россией», как сообщает Белый дом.

На фото: президент Джо Байден участвует в саммите генеральных директоров по полупроводникам и устойчивости цепочек поставок через видеоконференцию из зала Рузвельта в Белом доме, 12 апреля 2021 г. (Амр Альфики / Pool / Getty Images)

Этот звонок прозвучал через несколько дней после разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне растущей обеспокоенности по поводу массовой мобилизации российских войск вдоль линии. УкраинаЕго границы находятся в Крыму, украинском полуострове, оккупированном Россией с 2014 года.

Министр иностранных дел Украины во вторник посетил Брюссель, где встретился с министром иностранных дел Байдена Энтони Блинкиным и высокопоставленными должностными лицами НАТО, что стало решительным знаком поддержки Киева в противодействии любой российской агрессии.

На фото: Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности, жителями Крыма и Севастополя по видеосвязи в Москве, Россия, 18 марта 2021 г. (Sputnik через Reuters)

Во время разговора с Путиным Байден призвал его «снизить напряженность» с Украиной – и предупредил, что Соединенные Штаты будут «действовать решительно» для защиты своих интересов после неоднократных российских кибератак и выборы спутанность сознания.

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Байден предлагает провести саммит с Путиным на фоне наращивания российской военной мощи на границе с Украиной Первоначально появился abcnews.go.com