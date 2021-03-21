Байден предупреждает Путина

Раскол между Вашингтоном и Москвой, который был постоянным дипломатическим, политическим и военным с момента окончания Второй мировой войны и начала холодной войны, возвращается после долгих лет странной и опасной зависимости Трампа от российского хищничества. Спасибо, Джо Байден, за то, что назвал убийцу убийцей, и да, спасибо, Владимир Путин, за то, что вы возобновили свою роль лидера в супертяжелом весе в отношениях.

Противники и противники, уважающие и настороженно относящиеся друг к другу, а не к учителю и ученику, так как Дональд Трамп выглядел надоедливой собакой Путина.

Путин использовал свой аппарат безопасности, чтобы вмешаться в президентские выборы 2016 года, а Трамп – получатель – был благодарен за помощь, поскольку его позорная капитуляция в Хельсинки в 2018 году показала его поддержку Путина перед лицом спецслужб США.

В прошлом году Кремль сделал это снова, и теперь ЦРУ пришло к выводу, что «Президент Путин и российское государство санкционировали операции влияния против президентских выборов в США 2020 года с целью дискредитации президента Байдена и Демократической партии, поддержки бывшего президента Трампа и подрыва общественное доверие к процессу. Выборы, обострение социальных и политических разногласий в Соединенных Штатах “.

На этот раз Белый дом во главе с Байденом обещает расплату. Также будет расплата за взлом компьютера SolarWinds, созданного в России для кражи данных. За попытку Путина убить лидера российской оппозиции Алексея Навального было применено два раунда санкций. Путин, смеясь, подтверждает, что его люди не несут ответственности, потому что им удалось бы победить Навального.

Итак, Байден описал царя как убийцу и человека без подходящей души, и хотя Путин сначала отреагировал на трещины Байдена, отозвав своего посла из Вашингтона, затем он предложил видеовстречу и пожелал Байдену «крепкого здоровья».

Благодаря импульсу и уклонению, важное сотрудничество продолжается: Байден и Путин соглашаются продлить новый договор СНВ по контролю над ядерным оружием еще на пять лет. Точно так же мы разделяем общий интерес к тому, чтобы усилия Ирана по созданию ядерной бомбы не увенчались успехом.

Это то, чего Трамп никогда не мог понять: вам не нужно дружить с плохими парнями, чтобы заключить сделку. Перед лицом вызовов России, от выборов в Украину, Трамп отказался. Всегда. Как будто он хотел поиграть в клиента. Будь то восхищение сильным и хвастливым человеком или шантаж вредоносной финансовой информацией, селфи или крайне смущающими домашними фильмами, Трамп никогда не смог бы противостоять Путину. Он каждый раз ложился.

В 1835 году Алексис де Токвиль завершил «Демократию в Америке», написав об Америке и России, что «главным инструментом первых является свобода. Из последних – рабство. Их отправная точка различна, и их циклы не одинаковы. из них, кажется, Он отличился волей Небес, чтобы влиять на судьбы полушария ».

Как показала итоговая всемирная история, его предсказания были удивительно точными. Между Вашингтоном и Москвой продолжается великое соперничество, и Америка во главе с Байденом снова выступает на свободе.

– New York Daily News