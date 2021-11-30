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Байден снова отвечает в заговоре с целью «вытащить» Путина из ЕС: «У России есть проблема!» | наука | Новости

30 ноября, 2021
Marfa Fedoroa

Президент Александр Вучич в воскресенье в телеинтервью заявил, что Россию «политически изгоняют» из Европы. Выступая на PINK TV, политик обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве в работу вызывающего споры трубопровода «Северный поток — 2», чтобы не допустить попадания российского газа в Европу. «У русских есть проблема, о которой они не говорят», — сказал Вучич.

А именно, на них пытаются политически давить, чтобы у них не было газа в Европе.

Официальные лица США ранее предупреждали, что трубопровод, идущий напрямую из России в Германию, может быть использован Кремлем в качестве геополитического оружия.

Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам, ранее этим летом назвала «Северный поток-2» «плохим трубопроводом» и предостерегла Россию от шантажа Украины.

«Северный поток-2» простирается в Германию по дну Балтийского моря, минуя Польшу и Украину.

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По расчетам Вучича, сделка сэкономит Сербии около 948 миллионов фунтов стерлингов (1,12 миллиарда долларов).

В недавнем интервью YouTube-каналу «Sololev Live» президент Сербии рассказал о своем стремлении поддерживать хорошие отношения с Россией.

Он утверждал, что Сербия твердо встала на европейский путь, но не испортит отношений с Кремлем.

«Мы ценим Путина, у нас будут хорошие отношения и с Китаем, нравится вам это или нет, это политика Сербии», — сказал он.

Немецкие официальные лица недавно призвали Вашингтон не вводить санкции против России в связи с «Северным потоком — 2».

Эта новость появилась через месяц после того, как сенаторы-республиканцы Джеймс Рич и Тед Круз внесли поправку, вводящую санкции в отношении российского государственного «Газпрома».

Однако документ от немецких официальных лиц предупреждает, что этот шаг дестабилизирует трансатлантические отношения.

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В документе говорится: «Санкции США против Северного потока — 2 подорвут обязательства, взятые перед Германией в совместном заявлении, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения в поддержку Украины. нанести вред трансатлантическому единству ».

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