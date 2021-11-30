Байден снова отвечает в заговоре с целью «вытащить» Путина из ЕС: «У России есть проблема!» | наука | Новости

Президент Александр Вучич в воскресенье в телеинтервью заявил, что Россию «политически изгоняют» из Европы. Выступая на PINK TV, политик обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве в работу вызывающего споры трубопровода «Северный поток — 2», чтобы не допустить попадания российского газа в Европу. «У русских есть проблема, о которой они не говорят», — сказал Вучич.

А именно, на них пытаются политически давить, чтобы у них не было газа в Европе.

Официальные лица США ранее предупреждали, что трубопровод, идущий напрямую из России в Германию, может быть использован Кремлем в качестве геополитического оружия.

Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам, ранее этим летом назвала «Северный поток-2» «плохим трубопроводом» и предостерегла Россию от шантажа Украины.

«Северный поток-2» простирается в Германию по дну Балтийского моря, минуя Польшу и Украину.

Подробнее: Россия угрожает миллионам людей, разливаясь в ирландских водах