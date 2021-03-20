Барселона запускает первую социальную сеть на русском языке

Барселона сделала еще один шаг ближе к своим фанатам со всего мира в социальных сетях и теперь сможет обращаться к русскоязычным фанатам на их родном языке. Теперь Барселона объявляет о своем первом официальном русскоязычном сообществе через Viber, приложение для обмена сообщениями, которое является официальным каналом общения клуба, где фанаты смогут получить доступ к особому контенту и впечатлениям.

Новый канал, первая социальная сеть Барселоны на русском языке, будет запущен в форме виртуальной онлайн-встречи с участием игроков первой команды Антуана Гризманна, Френки де Йонга, Миралема Пьянича, Сержиньо Деста и Клемента Ленглета, которые приветствовали болельщиков на русском языке. и русский. Испытать свое знание государства на правильное или неправильное.

В мероприятии также примут участие российские блогеры, болельщики и представители мира спорта, которые вживую будут обсуждать различные вопросы футбола и Барселоны.

Благодаря этому сообществу болельщики смогут быть в курсе последних новостей и информации о ФК «Барселона» на русском языке и получить доступ к различным функциям и соревнованиям, таким как соревнование «Голосуй и побеждай», где болельщики могут проголосовать за лучшего игрока в матче, с подписанными футболками, показанными победителям. Также существует серия стикеров для членов сообщества на основе фотографий игроков. В сообществе также готовится ряд мероприятий, таких как возможность провести день с легендой в виртуальной форме.

Viber, приложение для обмена сообщениями, созданное Rakuten, главным глобальным партнером клуба инноваций и развлечений ФК Барселона, уже имеет сообщества Viber на английском, испанском и арабском языках, а также чат-бот на 15 языках; Общая аудитория клубных каналов Viber составляет чуть менее 7 миллионов поклонников.

С добавлением русского языка Barça теперь использует одиннадцать языков в социальных сетях для общения с глобальной фан-базой и предоставления им индивидуализированного контента в соответствии с их вкусами и интересами: каталонский, испанский, английский, французский, японский, Китайский, арабский, турецкий, индонезийский, португальский, а теперь и русский.

Сотрудничество между Viber и ФК Барселона началось в сезоне 2017/2018, и с тех пор Viber является официальным каналом связи клуба. Чтобы общаться с болельщиками, ФК Барселона и Viber вместе представляют инициативы нового сезона, включая: