Бегемот Эскобара погиб в автокатастрофе в Колумбии.

БОГОТА, Колумбия (AP) – Бегемот, потомок животных, незаконно ввезенных в Колумбию покойным наркобароном Пабло Эскобаром, погиб в результате столкновения с внедорожником на шоссе возле ранчо Эскобара, сообщили в среду природоохранные органы.

Бегемоты, которые распространились от ранчо к близлежащим рекам, и в настоящее время их насчитывается более 100, не имеют естественных хищников в Колумбии и были объявлены инвазивным видом. Это может нарушить экосистему. Авария, произошедшая поздно вечером во вторник, отражает дополнительную опасность, которую могут представлять для автомобилистов бегемоты весом до 2 тонн.

Полиция сообщила, что пассажиры автомобиля не пострадали в аварии, которая произошла на северо-западе на автомагистрали из Боготы в Медельин. Природоохранные органы заявили, что вскоре после этого бегемот умер и был изъят для анализа.

«Это один из рисков, связанных с присутствием этого вида», — сказал местный природоохранный биолог Дэвид Эчеверри-Лопес:

Он добавил: «Бегемоты непредсказуемы и в любой момент могут напасть на человека».

Группа из них была привезена в 1980-х годах в Hacienda Nápoles, частный зоопарк Эскобара, который стал туристической достопримечательностью после его смерти в 1993 году. Жители соседнего Пуэрто-Триунфо привыкли к бегемотам, которые иногда свободно бродят по городу.

Родом из Африки бегемоты были объявлены инвазивными в Колумбии в прошлом году, и чиновники по охране окружающей среды говорят, что их популяция со 130 особей может вырасти до 400 в течение восьми лет. Большинство бегемотов свободно живут в реках и бесконтрольно размножаются.

Колумбия предложила перевести Не менее 70 животных были отправлены в Индию и Мексику для контроля их популяции. Ученые предупреждают, что экскременты бегемотов меняют состав рек и могут повлиять на среду обитания ламантинов и водосвинок.