Беглец сдается после почти 30 лет бегства в Австралии.

Согласно заявлению полиции Нового Южного Уэльса в среду, мужчина сбежал из исправительного центра в ночь на 31 июля 1992 года.

«В то время попытки найти этого человека не увенчались успехом», – говорится в заявлении.

Представитель полиции Нового Южного Уэльса подтвердила CNN в четверг, что мужчину зовут Дарко Дисик.

В заявлении говорится, что в возрасте 35 лет, когда он сбежал, теперь 64-летний мужчина пошел в полицейский участок Ди Уай и сдался в полицию в воскресенье.

Дисик арестован и обвинен в побеге заключенного из-под стражи.

«Полиция будет утверждать, что этот человек использовал инструменты, в том числе пилу и ножницы, чтобы освободиться из тюрьмы в 1992 году», – говорится в заявлении.

Дисичу было отказано в освобождении под залог, и он предстал перед судом во вторник. Полиция заявила, что он официально отказался освободить его под залог и снова явится в суд 28 сентября.

CNN не удалось связаться с законными представителями Desic для комментариев.

CNN Партнерская программа 9News Сообщалось, что Дичич сбежал из-под стражи в 1992 году, потому что он не хотел, чтобы его депортировали в Югославию, которая в то время была втянутой в гражданскую войну.

После побега он работал разнорабочим на случайных работах и ​​носил имя «Собачка», сообщает 9News.

9News добавило, что Дисик недавно спал в песчаных дюнах Авалона на северных пляжах Сиднея.

Местный житель Билл Хиггинс создал страницу по сбору средств, чтобы помочь Desic. Кампания собрала более 6000 австралийских долларов (4390 долларов США) за четыре часа.