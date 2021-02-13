Безжалостный Рублев стартовал в четвертом раунде

В субботу безжалостный Андрей Рублев отправил ветерана Фелисиано Лопеса по сетам, когда россиянин приближался к четвертьфинальному матчу с соотечественником Даниэлем Медведевым на Открытом чемпионате Австралии.

Семь номер семь продолжил свое ярко-красное сияние и сокрушил неутомимого испанца 7-5, 6-2, 6-3 за 1 час 32 минуты, чтобы выйти в четвертый раунд.

«Первый сет был нервным, но после этого я почувствовал себя лучше и был увереннее», – сказал Роблев, который одержал 33 победы и 12 эйсов.

«Я чувствую себя хорошо физически. Я не играл здесь долгих матчей».

Россиянин Каспер Радд, сеяный 24, будет играть после этого и останется на встречных курсах, поскольку Медведев с четвертым посевом встречается с молодым защитником, стремясь сломать 16-летнюю засуху своей страны в турнирах Slams.

«Я должен быть физически и морально готов против Каспера», – сказал Роблев, который забил 2: 0 против норвежца.

«Он в хорошей форме, и будут продолжительные ралли».

23-летний игрок вступил в ожесточенную битву с Лопесом на раннем этапе, поскольку ветеран-ветеран побеждает его, неоднократно атакуя сетку.

Спокойный россиянин не впечатлился и обнаружил, что его ритм выходит на линии и расстраивает тактику Лопеса.

Роблеф сделал профессиональную заявку во второй и третьей группах, чтобы победить измученного Лопеса, который в четверг выиграл захватывающий матч из пяти сетов над итальянцем Лоренцо Суниго.

39-летний футболист играл в 75-м турнирах Большого шлема подряд и 19-м Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Роблеф выходит на высший уровень после выхода в четвертьфинал прошлогоднего турнира Большого шлема на US Open и Ролан Гаррос в великолепном сезоне, в котором он выиграл пять титулов ATP, больше, чем любой другой игрок.

Вместе с номером один в мире Новаком Джоковичем он возглавлял список в большинстве выигранных им матчей, в 41 год, а в 2021 году он начал с семи матчей подряд, помогая России выиграть Кубок ATP.

Последним россиянином, выигравшим турнир Большого шлема, был Марат Сафин в Мельбурн-парке в 2005 году.

TL / JFX