Без флага, без гимна, без проблем – Россию на этой Олимпиаде было бы сложно пропустить.

Однако, несмотря на в значительной степени символические санкции, Россия по-прежнему широко представлена ​​на этих Летних Играх с делегацией из 335 спортсменов по 30 видам спорта. И даже без названия их страны на передней части их красной, белой и синей униформы, вряд ли можно было бы сомневаться в том, какую страну представляют претенденты.

«В тех костюмах, которые я видел, не обязательно иметь сильное воображение», – отметил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, когда в апреле был представлен их дизайн. «Наш национальный флаг виден очень хорошо».

Флаг, который спортсмены поднимут позади него на церемонии открытия и увидят над пьедесталом медали, покажет логотип их Национального олимпийского комитета (ОКР) с красным, белым и синим пламенем над пятью олимпийскими кольцами.

«Я все еще спортсменка из России, – сказала спортивная альпинистка Юлия Каплина. «Конечно, стыдно не носить наш флаг или наш гимн, но они в моем сердце».

Первоначально Всемирное антидопинговое агентство запретило участвовать в международных соревнованиях на четыре года в 2019 году, Родина рада вообще участвовать в Играх. Когда в декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд вдвое сократил срок отстранения – хотя он запретил использование названия страны, флага и гимна – русские сочли это решение победным. Некоторые антидопинговые чиновники сочли это капитуляцией.

«Мы все должны были этого ожидать», – сказал глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт. ВАДА и [International Olympic Committee] Я с первого дня манипулировал этим гнусным российским допинговым делом и неправильно обращался с ним, и снова поставил политику на принципы ».

В отличие от Олимпийских игр 2016 года, на которых Международный олимпийский комитет оставил почти треть спортсменов в стране по причинам, связанным с применением допинга, на этот раз россиянам разрешили назвать свою команду, которая насчитывает более 50 участников, чем это было в Рио. Это число было бы больше, если бы Международная федерация легкой атлетики не ограничивала Россию 10 участниками, а сборная страны по тяжелой атлетике, у которой в 2012 году было 10 спортсменов, была ограничена двумя.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков держит герб Китайской Республики, за которым изображены цвета российского флага. ДИМИТАР ДИЛКОФФ / AFP через Getty Images

Россияне будут часто находиться на подиуме в Токио. Их гимнастки по-прежнему лучшие в мире, а их женщины уступают только американкам. У них есть лучшие борцы и пловцы, и они почти одни из лучших в фехтовании. Они соберут двойную горстку медалей по плаванию, и большая часть присланных ими легкоатлетов, особенно чемпионка мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анзелика Сидорова (прыжки с шестом), скорее всего, будут медалистами.

Однако вполне вероятно, что россияне, скорее всего, не финишируют лучше четвертого места в общем числе, как это было в Рио, когда они уступали США, Китаю и Великобритании всего с 56 медалями, что менее чем вдвое меньше, чем у американцев. Эпоха борьбы с Советским Союзом и американцами во главе стола, которую Советский Союз проводил пять раз в период с 1952 по 1976 год, закончилась с распадом Советского Союза в 1991 году.

Ободранная нация, за исключением стран Балтии, объединилась на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне и снова возглавила процесс подсчета голосов. Но клей был временным.

«Это жизнь», – пожал плечами официальный представитель узбекской команды. Советского Союза больше нет. Что мы можем сделать?”

Россия сама по себе оставалась планетарной державой, но она падала со второго места по количеству медалей в 2000 году до третьего места в 2008 году до четвертого места в 2016 году. Это было тогда, когда появился допинг, спонсируемый государством – или, по крайней мере, когда он появился, я показал . Некоторые спортсмены считают, что советские тяжелоатлеты использовали синтетический тестостерон во время дебюта их страны на Играх 1952 года.

Однако спортсмены из СССР дали только один положительный результат после того, как лаборатории начали всерьез тестирование на Играх 1968 года. У русских был один результат в 1996 году и один в 2000 году. Позже стало ясно, что они нашли способ победить систему. с помощью их правительства, которое вмешалось в лабораторные образцы, чтобы защитить их. Грязные спортсмены.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене будет соревноваться в Токио после отстранения от участия в Играх 2016 года как одна из 10 российских легкоатлеток. Сергей Гриц / Ассошиэйтед Пресс

Когда МОК начал использовать новую технологию для повторного тестирования образцов, хранившихся в течение восьми лет после Игр, количество положительных результатов в России резко возросло. Их команда 2008 года занимала почти 20-е место в 2016-2017 годах, большинство из которых были медалистами. У их команды 2012 года было более чем вдвое больше, и значительное количество из них произошло из-за отклонений в биологических паспортах. Хотя российское правительство отрицает регулирование допинговой программы, почти все спортсмены дали положительный результат на одно и то же вещество – туринабол, пероральный стероид, который Восточная Германия использовала в качестве препарата выбора для программы, в которой участвовало около 10 000 спортсменов в 1970-х и 1970-х годах. восьмидесятые.

В 2016 году независимая комиссия ВАДА не сомневалась в том, что Российское антидопинговое агентство, Министерство спорта, Федеральная служба безопасности (преемница КГБ) и ее центр по подготовке национальной сборной в течение многих лет вместе работали над «управляемым государством провалом». -безопасная система «манипулирования данными тестов». Она включала в себя «исчезновение» положительных результатов для сотен спортсменов.

Хотя Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало запретить России участвовать в Играх в Рио, МОК передал рекомендации отдельным международным федерациям, прежде чем принимать окончательное решение по отдельным спортсменам.

На этот раз МОК не включился в список, и похоже, что санкции, которые он ввел в отношении россиян, не удерживали их в течение последних четырех лет. Два пловца и два гребца, которые должны были соревноваться в Токио, уже отстранены от допинга.

Однако, несмотря на очевидную дисциплину, пропустить Россию на Играх будет сложно. Из-за японской орфографии, которая определяет порядок марша наций на церемонии открытия, спортсмены выйдут на стадион прямо перед американцами, которые также будут одеты в красный, белый и синий цвета.

Их тренер по техническому плаванию Татьяна Покровская предсказала: «Когда русские встанут на вершину пьедестала, все будут знать, что они русские». И многие спортсмены, вероятно, будут петь гимн страны.