Беларусь отбирает 29 кандидатов для подготовки космонавтов в преддверии поддерживаемой Россией миссии на Международную космическую станцию.

Роскосмос, российское космическое агентство, сообщил, что Беларусь представила 29 имен, которые будут готовить космонавтов для их полета на Международную космическую станцию ​​(МКС). Этот выбор является частью обязательства президента России Владимира Путина отправить белорусского космонавта в космос на российской ракете.

А агентство сообщило в сообщении с сайта Роскосмоса в Telegram, что имена были представлены на прошлой неделе, и следующие шаги будут предприняты для отбора космонавтов в кулуарах выставки «Национальная безопасность, Беларусь-2022» с 22 июня по 2022 год. 25 в Минске.

Россия запустит космонавтов из Беларуси в 2023 году

По сообщению государственного информационного агентства ТАСС, Россия запустит одного белорусского космонавта осенью 2023 года. Ранее в середине июня генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Москва не имела никакого влияния на выбор имен и что он полностью полагался в Национальной академии наук Беларуси. Планируется отправить белорусского космонавта в короткий полет на Международную космическую станцию ​​и обеспечить безопасное возвращение на российском космическом корабле «Союз МС-23».

Ранее Рогозин сообщил, что один из российских космонавтов, находящихся в настоящее время на борту Международной космической станции, пробудет дольше, чем планировалось для его белорусского коллеги. Однако глава Роскосмоса заявил, что решение о длительном пребывании космонавта будет принято только после того, как Беларусь объявит своих кандидатов. Президент России Путин в апреле распорядился о подготовке белорусской миссии по запуску в космос, чтобы укрепить космическое партнерство с Минском.

Помимо соседа России, Москва также обратилась к Китаю за космическим сотрудничеством после того, как тот помешал его связям с крупными космическими агентствами, такими как НАСА, Европейское космическое агентство (ЕКА) и Японское агентство аэрокосмических исследований (ДЖАКСА).

Поскольку Россия начала атаку на Украину, Европейское космическое агентство вместе с JAXA объявило о приостановке на неопределенный срок научных миссий. Недавно Европа сообщила, что приостановила совместную миссию на Марс вместе с тремя лунными миссиями в знак протеста против войны на Украине.