Беларусь отбирает 29 кандидатов для подготовки космонавтов в преддверии поддерживаемой Россией миссии на Международную космическую станцию.

Роскосмос, российское космическое агентство, сообщил, что Беларусь представила 29 имен, которые будут готовить космонавтов для их полета на Международную космическую станцию (МКС). Этот выбор является частью обязательства президента России Владимира Путина отправить белорусского космонавта в космос на российской ракете.
А агентство сообщило в сообщении с сайта Роскосмоса в Telegram, что имена были представлены на прошлой неделе, и следующие шаги будут предприняты для отбора космонавтов в кулуарах выставки «Национальная безопасность, Беларусь-2022» с 22 июня по 2022 год. 25 в Минске.
Россия запустит космонавтов из Беларуси в 2023 году
По сообщению государственного информационного агентства ТАСС, Россия запустит одного белорусского космонавта осенью 2023 года. Ранее в середине июня генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Москва не имела никакого влияния на выбор имен и что он полностью полагался в Национальной академии наук Беларуси. Планируется отправить белорусского космонавта в короткий полет на Международную космическую станцию и обеспечить безопасное возвращение на российском космическом корабле «Союз МС-23».
Ранее Рогозин сообщил, что один из российских космонавтов, находящихся в настоящее время на борту Международной космической станции, пробудет дольше, чем планировалось для его белорусского коллеги. Однако глава Роскосмоса заявил, что решение о длительном пребывании космонавта будет принято только после того, как Беларусь объявит своих кандидатов. Президент России Путин в апреле распорядился о подготовке белорусской миссии по запуску в космос, чтобы укрепить космическое партнерство с Минском.
Помимо соседа России, Москва также обратилась к Китаю за космическим сотрудничеством после того, как тот помешал его связям с крупными космическими агентствами, такими как НАСА, Европейское космическое агентство (ЕКА) и Японское агентство аэрокосмических исследований (ДЖАКСА).
Поскольку Россия начала атаку на Украину, Европейское космическое агентство вместе с JAXA объявило о приостановке на неопределенный срок научных миссий. Недавно Европа сообщила, что приостановила совместную миссию на Марс вместе с тремя лунными миссиями в знак протеста против войны на Украине.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».