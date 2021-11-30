Белорусский лидер, в свою очередь, заявил, что аннексированный Крым юридически является российским

МОСКВА (Рейтер). Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил во вторник, что Крым, аннексированный Москвой у Украины в 2014 году, на законных основаниях является территорией России, сообщает агентство РИА, изменив свою публичную позицию.

Беларусь является близким союзником России, но она не признала полуостров российским после того, как Москва захватила его в процессе аннексии, который был осужден и подвергнут экономическим санкциям со стороны Запада.

Большая часть мира по-прежнему признает эту территорию украинской, и Киев хочет ее вернуть.

«Крым на самом деле российский. После референдума Крым стал российским по закону», — цитирует слова Лукашенко агентство РИА. Он имел в виду голосование в 2014 году, проведенное Россией в рамках аннексии, которое Киев и Запад отклонили.

Как сообщает агентство РИА, Лукашенко заявил, что любой его визит на полуостров будет свидетельствовать о признании Минском Крыма в составе России, и что он ждет приглашения от Москвы с визитом.

Несмотря на свои тесные связи с Кремлем, Беларусь, бывшая советская республика, заняла открыто нейтральную позицию в 2014 году, когда Россия захватила Крым и поддержала сепаратистов, ведущих боевые действия на востоке Украины. По словам Киева, в результате войны погибло 14 000 человек.

Но Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, становится все более близким к России после того, как в прошлом году вспыхнули массовые протесты после выборов, на которых он был объявлен победителем, но которые, по словам его оппонентов, были сфальсифицированы.

Финансовая и политическая поддержка из Москвы помогла ему противостоять протестам.

(Отчетность Паулины Девитт; сценарий Тома Палмфорта; редактирование Алекса Ричардсона и Гарета Джонса)