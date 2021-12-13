Белый дом отключил на карте видеотрансляцию тайваньского чиновника: репортаж

После того, как тайваньский министр показал карту, на которой Тайвань был написан цветом, отличным от цвета Китая в то время Президент БайденДжо Байден и Хосе Андрес едут в Кентукки после разрушительных ураганов в воскресенье. Администрация Байдена бьет тревогу по поводу России, китайский Байден заявляет, что посетит пострадавший от урагана район: «Мы преодолеем это вместе».Саммит демократии на прошлой неделеБелый дом, как сообщается, вырезал видео с ее выступлением из-за дипломатических проблем.

Карта тайваньского министра цифровых технологий Одри Танг была показана примерно на минуту в пятницу, прежде чем видео было удалено из ее презентации, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Рейтер.

Лента новостей сообщила, что видео было заменено аудиофайлом по запросу Белого дома. В презентации была представлена ​​цветная карта, на которой оценивается глобальная открытость гражданским правам. Тайвань был классифицирован как «зеленый» или «открытый», в то время как другие страны Азии были классифицированы как «закрытые», «подавленные», «заблокированные» или «узкие».

Когда видео было вырезано, на экране появилась надпись «Министр Одри Тан Тайвань». Впоследствии на экране появилось сообщение, в котором говорилось: «Любые мнения, выраженные членами этого комитета, являются индивидуальными мнениями и не обязательно отражают взгляды правительства Соединенных Штатов», — сообщает Reuters.

Соединенные Штаты придерживаются политики «стратегической двусмысленности» в отношении независимости Тайваня, что означает, что они не занимают никакой позиции относительно того, является ли Тайвань частью Китая. Однако он также признает политику «одного Китая», согласно которой Китайская Народная Республика является единственным правительством Китая.

Белый дом опасается, что демонстрация карты Тана на конференции, на которую был приглашен Тайвань, может противоречить этой политике, учитывая, что конференция проводилась в Соединенных Штатах, по данным Reuters.

Служба новостей добавила, что Госдепартамент заявил, что «путаница» по поводу совместного использования экрана привела к срыву трансляции из-за «серьезной ошибки». Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что видео было вырезано из-за «технических проблем», и Белый дом не дал никаких комментариев.

Хилл обратился в Белый дом и Госдепартамент за комментариями.

Политика США в отношении Тайваня неоднократно подчеркивалась на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем. В прошлом месяце Белый дом был вынужден отказаться от комментариев, сделанных Байденом в ратуше CNN о защите Тайваня в случае китайского вторжения на остров.

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