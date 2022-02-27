Белый дом отреагировал на решение России держать силовики в состоянии повышенной боевой готовности.

«Это действительно модель, которую мы видели у президента Путина во время этого конфликта, и она создает угрозы, которые не оправдывают дальнейшей агрессии, и мировое сообщество и американский народ должны на это обратить внимание».

Кроме того, высокопоставленный руководитель сказал CNN в воскресенье, что шаг Путина был «еще одним серьезным и совершенно ненужным шагом».

«На каждом этапе конфликта Путин делал угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию — ему не угрожают ни Украина, ни НАТО, это оборонительный альянс, который не воюет в Украине», — сказал чиновник.

«Единственная причина, по которой его силы сегодня сталкиваются с угрозой, заключается в том, что они оккупируют суверенную страну, не имеющую ядерного оружия. Это еще одна серьезная и совершенно ненужная операция», — добавили они.

Действия Путина происходят на четвертый день глобального осуждения западными державами провокационного нападения Москвы на Украину. Высокопоставленные лица в ведущих странах НАТО позволили нам делать агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому настоящим приказываю министру обороны и начальнику штаба держать российскую военную боевую готовность к войне», — заявил Путин на пресс-конференции. Путин также заявил, что санкции Запада в отношении России незаконны. Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН, заявила CBS в воскресенье, что действия Путина были «ненужной эскалацией» и что она «продолжает усиливать войну совершенно неприемлемым образом». «Мы должны продолжать осуждать его действия… самым решительным образом», — сказал он CBS News. «Путин испробовал все возможные средства, чтобы посеять страх в мире своими действиями, а это означает, что мы должны активизировать наши усилия в Организации Объединенных Наций и в других местах, чтобы привлечь его к ответственности». Между тем посол Украины в США Оксана Маркарова назвала действия Путина «еще одним примером террористического поведения России». READ «Россия против войны»: редкая многотысячная демонстрация | Новости российско-украинского кризиса Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал обвинения Путина в адрес НАТО «опасной риторикой» и «безответственным поведением». «Новые заявления президента Путина не только угрожали России в течение нескольких месяцев, особенно в последние две недели, но и агрессивная риторика, которую мы видели, угрожая союзникам по НАТО», — сказал он Башу. В том же проекте, что и раньше. История была обновлена ​​​​в воскресенье с более подробной информацией.

Тим Листер из CNN, Ивана Коттасова, Джулия Холлингсворт и Лаура Смит-Спарк внесли свой вклад в отчет.