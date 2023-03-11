Белый дом просит дополнительно 11 миллиардов долларов потратить на флот и корпус морской пехоты.

ВАШИНГТОН. Согласно новому плану расходов администрации Байдена на оборону в размере 842 миллиардов долларов, бюджет ВМФ и Корпуса морской пехоты вырастет в следующем году более чем на 11 миллиардов долларов, что составляет большую часть военных служб, согласно бюджетным документам, опубликованным административным управлением Белого дома. и бюджет.

Бюджет ВМФ и Корпуса морской пехоты увеличится с 244,7 млрд долларов, утвержденных Конгрессом на 2023 финансовый год, до почти 256 млрд долларов в следующем финансовом году. Новые деньги пойдут на усовершенствование верфей и подводных лодок, а также на модернизацию флота, чтобы сделать корабли более смертоносными и живучими.

«Бюджет предлагает действенные и ответственные инвестиции в флот ВМС США», — говорится в опубликованном на прошлой неделе обзоре бюджета Белого дома. «Бюджет также продолжает рекапитализацию стратегического подводного флота страны с баллистическими ракетами за счет инвестиций в промышленную базу подводных лодок».

В то время как Белый дом объявил о публичном запросе министерства обороны 9 марта, Пентагон не планировал публиковать подробности своего бюджета, включая подробности о программах, закупках или исследованиях и разработках, до понедельника. но, Дополнительные документы, размещенные в Интернете Управлением делопроизводства На прошлой неделе Defense News опубликовала предварительный обзор некоторых из этих планов.

в Письмо Конгрессу, сопровождающее запрос администрации На прошлой неделе Байден подчеркнул, что в бюджете основное внимание уделяется развитию более глубоких партнерских отношений с союзниками США и сохранению военного превосходства над Китаем.

Он написал, что в бюджете «определены критически важные инвестиции, чтобы конкурировать за пределами Китая в глобальном масштабе и продолжать поддерживать Украину перед лицом неспровоцированной агрессии России».

Согласно документам OMB, предлагаемое увеличение бюджета ВМФ включает около 27 миллиардов долларов на исследования и разработки ВМФ и 77 миллиардов долларов на закупки ВМФ и Корпуса морской пехоты. Хотя в документах не приводятся программные подробности, в обзорном документе Белого дома подчеркиваются продолжающиеся инвестиции в «рекапитализацию и улучшение» военно-морских верфей для удовлетворения будущих требований к техническому обслуживанию подводных лодок и танкеров.

Финансирование ВВС и Космических войск увеличится с 249,7 млрд долларов до 259,4 млрд долларов, а бюджет сухопутных войск останется относительно неизменным и превысит 185 млрд долларов.

Бюджетный запрос ВВС включает около 44 миллиардов долларов в виде «сквозного» финансирования для других агентств, не контролируемых службой. Он также предлагает более 30 миллиардов долларов для космических сил — это на 13% больше, чем ассигнования Конгресса на 2023 год.

Запрос ВВС будет финансировать «закупку высокопроизводительных пилотируемых самолетов при продолжении модернизации полевых истребителей-бомбардировщиков, мобильных и учебных самолетов», отмечает Белый дом, добавляя, что в бюджете сделан упор на аэрокосмическую гибкость.

Почти 16 миллиардов долларов из бюджета армии на 2024 год пойдут на исследования и разработку проектов, а около 23 миллиардов долларов пойдут на закупки. Это финансирование будет поддерживать «современную и боеспособную армию», а также дальнейшие инвестиции в многоцелевую оперативную группу службы и средства дальнего удара.

«Бюджет модернизирует и расширяет производственные мощности промышленной базы, чтобы армия могла удовлетворить стратегические потребности в важнейших боеприпасах», — говорится в публичной презентации.