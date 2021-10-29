Бенедикт Камбербэтч в хорошей форме в роли шпиона-любителя в “Курьере”

Открытие в 1960 г. курьер (12A) в главной роли Бенедикт Камбербэтч в роли Гревилла Винна, бизнесмена с деловым опытом за железным занавесом, который соглашается позвонить полковнику Олегу Пеньковскому (Мераб Нинидзе) от имени МИ-6.

Пока бушует холодная война, Пеньковский – лояльный советский гражданин – стремится свести на нет российскую угрозу ядерного апокалипсиса, что становится весьма актуальной задачей, когда президент Хрущев (Владимир Чубриков) подписывает планы по созданию базы баллистических ракет на Кубе. Конечно, здесь много опасностей, хотя каким-то рьяным Гревиллом никогда не казалось, что его жена Шейла (Джесси Бакли) может заподозрить, что его поездки в Москву касаются незаконного дела …

Написанный Томом О’Коннором и режиссер Доминик Кук, «Курьер», основанный на реальных событиях, открывается в несколько мягком стиле, когда Уэйн («обычный бизнесмен») едет в Москву в тулупе и нелепых усах. Если ранние стадии напоминают «Наш человек в Гаване» Грэма Грина, тон быстро приобретает мрачный реализм, который мы ассоциируем со шпионскими романами Джона ле Керри, где в Лондоне и Москве сталкиваются практически неотличимые серые миры.

Бенедикт Камбербэтч здесь в хорошей форме как шпион-любитель (его роль мало чем отличается от роли Тома Хэнкса в «Мосте шпионов»), его верхняя губа жесткая и бессердечная, и есть очень сильная поддержка со стороны Мераба Ненедзе как украшенного советского героя. который неохотно предает свою страну и семью только ради человечности. (потоковая версия)