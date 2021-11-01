Бенедикт Камбербэтч играет отравленного советского шпиона в сериале HBO ‘Лондонград’

Британская звезда Бенедикт Камбербэтч снимется в ограниченном сериале на канале HBO под названием «Лондонград».

Основанный на книге Алана Койла «Терминальный шпион», в сериале Камбербэтч будет изображен в роли бывшего российского шпиона Александра Литвиненко, отравленного полонием-210 в 2006 году.

Variety сообщает, что Камбербэтч также будет производить сериал под собственным продакшн-баннером SunnyMarch.

Литвиненко, который работал в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России в качестве сотрудника по борьбе с организованной преступностью, бежал в Лондон в 2000 году. Он стал писателем, журналистом и откровенным критиком Владимира Путина. Бывший шпион КГБ был загадочным образом отравлен в Лондоне в 2006 году. После 22 дней в больнице он скончался от радиоактивного изотопа полония-210.

Брайан Фогель будет руководить шоу вместе с Дэвидом Скарпа, адаптируя книгу Квилла для маленького экрана.

Эти двое также будут исполнительными продюсерами вместе с Линн Амато, Адамом Эклендом и Клэр Маршалл.

Камбербэтч в настоящее время играет главную роль в популярном фильме Джейн Кэмпион на Netflix «Сила собаки».

Затем актер повторит роль Доктора Стрэнджа в Кинематографической вселенной Marvel (MCU) в фильмах «Человек-паук: Вдали от дома» и «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия».

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