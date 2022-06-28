Беркли готовится приостановить связи с городами-побратимами России, поскольку вторжение в Украину продолжается

Беркли готовится стать вторым муниципалитетом Калифорнии, который на этой неделе приостановил связи со своими российскими городами-побратимами на фоне продолжающегося вторжения страны в Украину.

Два из 17 международных городов-побратимов Беркли находятся в России; Отношения с Дмитровым, расположенным к северу от Москвы, были установлены в мае 1991 года, а партнерство с Улан-Удэ, расположенным недалеко от озера Байкал в Сибири, было установлено к январю 1992 года.

Мэр Джесси Аррегуан предложил приостановить деятельность городов-побратимов России после того, как президент Украины Владимир Зеленский прямо призвал мэров по всей стране разорвать отношения ранее в этом месяце. К 21 апреля 10% из примерно 100 американо-российских городов-побратимов, которые призваны способствовать укреплению мира, налаживанию культурного взаимопонимания и развитию торговли, приостановили или разорвали связи.

«Пожалуйста, не позволяйте тем, кто стал убийцами, называть ваши города городами-побратимами», — сказал Зеленский примерно через 100 дней после вторжения российских войск. «Что вам дают эти ссылки? Может быть, ничего».

Но этот шаг в значительной степени символичен, поскольку контакты между сообществами за последние три десятилетия в основном оставались бездействующими.

В электронном письме Арригойен сказал, что, хотя несколько десятков жителей города и сотрудники Объединенного школьного округа Беркли начали налаживать партнерские отношения и культурные обмены три десятилетия назад, «на основании нашего исследования не было никаких официальных городских ассоциаций и никаких постоянных контактов, связей или сотрудничества. сформировались.» После их первоначального образования в качестве городов-побратимов.

Никакой широкой оппозиции не возникло перед заседанием городского совета Беркли во вторник, когда за резолюцию будет вынесено голосование в рамках повестки дня утверждения.

Приостановка связей между городами-побратимами — это последняя попытка Беркли выступить против неспровоцированного нападения России на Украину. После вторжения 24 февраля война унесла сотни жизней и породила миллионы беженцев.

В ответ городской совет Беркли одобрил резолюцию в поддержку целостности Украины, разрешил поднять украинский флаг в гражданском статусе и принял резолюцию, призывающую Генерального секретаря ООН и других правительственных чиновников способствовать немедленному прекращению огня и мирным переговорам.

Беркли является одним из как минимум восьми городов Калифорнии, имеющих связи с российским городом-побратимом, включая Ливермор, Лонг-Бич, Лос-Альтос, Лос-Анджелес, Окленд, Сан-Бернардино, Сан-Диего и Сан-Хосе.

Внутри страны реакция правительств стран Персидского залива на вторжение разделилась.

Округ Санта-Клара Они разорвали свои связи и решили Почти 30 лет культкомиссии с Москвой.

В то время как член совета Сан-Хосе выступал за прекращение ассоциации с Екатеринбургом, чтобы послать «четкий сигнал», город Выберите отправить электронное письмо Они осуждают войну и требуют мира, желая избежать любого «устрашающего влияния» на будущие дипломатические дискуссии.

Ливермор также отправила письмо своей русской сестре, Снежинску, умоляя выборных должностных лиц принять меры против сил вторжения: Продолжить историю сотрудничества Он родился из общих опасений, связанных с безопасностью ядерного оружия.

Городской совет Беркли должен был собраться в 18:00 вторник.