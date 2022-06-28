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Беркли готовится приостановить связи с городами-побратимами России, поскольку вторжение в Украину продолжается

28 июня, 2022
Apollinariya Soloveva

Беркли готовится стать вторым муниципалитетом Калифорнии, который на этой неделе приостановил связи со своими российскими городами-побратимами на фоне продолжающегося вторжения страны в Украину.

Два из 17 международных городов-побратимов Беркли находятся в России; Отношения с Дмитровым, расположенным к северу от Москвы, были установлены в мае 1991 года, а партнерство с Улан-Удэ, расположенным недалеко от озера Байкал в Сибири, было установлено к январю 1992 года.

Мэр Джесси Аррегуан предложил приостановить деятельность городов-побратимов России после того, как президент Украины Владимир Зеленский прямо призвал мэров по всей стране разорвать отношения ранее в этом месяце. К 21 апреля 10% из примерно 100 американо-российских городов-побратимов, которые призваны способствовать укреплению мира, налаживанию культурного взаимопонимания и развитию торговли, приостановили или разорвали связи.

«Пожалуйста, не позволяйте тем, кто стал убийцами, называть ваши города городами-побратимами», — сказал Зеленский примерно через 100 дней после вторжения российских войск. «Что вам дают эти ссылки? Может быть, ничего».

Но этот шаг в значительной степени символичен, поскольку контакты между сообществами за последние три десятилетия в основном оставались бездействующими.

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