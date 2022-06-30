Берни Экклстоун: экс-глава Формулы-1 говорит, что выстрелит в Владимира Путина, назвав его «человеком первого класса»

«То, что он делает, он считает правильным», — сказал Экклстоун о войне.

«К сожалению, как и многие предприниматели, в том числе и я, мы время от времени совершаем ошибки, и когда вы совершаете ошибку, вы должны сделать все возможное, чтобы выбраться из нее».

Экклстоун, который был заменен на посту исполнительного директора Формулы-1 в 2017 году после почти четырех десятилетий работы, раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении вторжения.

«Другой парень находится в Украине… его профессию я понимаю, он был комиком — и я думаю, что он, кажется, хочет продолжить эту профессию», — сказал он.

«Я думаю, что если бы он все обдумал, он бы, конечно, приложил достаточно усилий, чтобы поговорить с Путиным, который является разумным человеком, и он бы его выслушал и, возможно, мог бы что-то с этим сделать».

Когда Экклстоуна спросили о том, что российское вторжение в Украину унесло жизни тысяч невинных людей, он ответил: «Это не было преднамеренным».

На вопрос, может ли Зеленский сделать больше, чтобы остановить войну, Экклстоун ответил: «Абсолютно».

А в заявлении, направленном CNN, Формула-1: «Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются его личными взглядами и вопиющим образом противоречат позиции современных ценностей для нашего спорта».

На момент публикации FIA, руководящий орган автоспорта, еще не ответила на запрос CNN о комментариях.

Экклстоун поддерживает Путина в вопросе прав ЛГБТ

Британский миллиардер не привыкать к спорам. В 2009 году он похвалил Адольфа Гитлера за его «способность добиваться цели» — комментарии, за которые он позже извинился, — и сказал, что женщины Вы должны носить белое Как и вся остальная бытовая техника.

В 2020 году, после убийства Джорджа Флойда, Экклстоун Он сказал CNN Негры более расисты, чем белые.

После комментариев F1 опубликовала на своем веб-сайте заявление, в котором говорится, что она «полностью не согласна» с Экклстоуном.

Экклстоун и Путин всегда были союзниками. Их отношения сыграли ключевую роль в основании Гран-при России, дебютировавшего в Сочи в 2014 году.

В том же году, находясь у руля Ф1, Экклстоун Он сказал CNN Что он «полностью согласен» с анти-гей-законом, введенным Путиным, который запрещает публикацию так называемой дворцовой гей-пропаганды, утверждая, что критики представили Путина в ложном свете.

В интервью, которое транслировалось 25 февраля этого года, всего через день после вторжения России в Украину, Экклстоун назвал Путина «благородным».

«Как человек, которого я нашел очень прямым и благородным», — сказал он. Радио Таймс сказал . «Он сделал именно то, что обещал, без каких-либо аргументов».

Экклстоун о расистской клевете Пике

На британском утреннем шоу Экклстоун также прокомментировал Нельсон Пике зарезал расиста Он нацелен на Льюиса Хэмилтона, за что бразилец извинился.

Трехкратный чемпион мира Пике, который выиграл два из своих трех мировых титулов, возглавляя команду Брэбэма, которой раньше владел Экклстоун, использовал португальско-бразильское расовое оскорбление, чтобы описать семикратного чемпиона Хэмилтона, когда он справился со столкновением на высокой скорости с участием Хэмилтона и Макс Ферстаппен во время прошлогоднего Гран-при Великобритании.

В среду Пике направил свои комментарии, которые он сделал в ноябре прошлого года, но обнародовал только недавно, когда интервью было опубликовано в понедельник.

Пике сказал, что расистское оскорбление, которое он использовал, не имело расистских намерений, заявив, что он решительно осуждает «любые признаки того, что это слово было использовано мной с целью унизить водителя из-за цвета его кожи».

Экклстоун сказал, что он «удивлен тем, что Льюис не просто проигнорировал это или ответил лучше».

Он добавил: «Возможно, это неправильно для нас, но, вероятно, это не так уж ужасно, если вы говорите это в Бразилии.

«Но люди говорят вещи, и люди говорят о людях, если они немного полноваты или немного меньше, чем я. Я уверен, что люди делали наблюдения по этому поводу. Если я слышал это, я был могу справиться с этим сам без особых проблем».

Команда Формулы-1 и Mercedes во главе с Хэмилтоном и FIA во вторник осудили Пике за использование расистских оскорблений.

Хэмилтон, на счету которого больше всего побед в истории Формулы-1, сказал, что пришло «время действовать» против расизма, отвечая на комментарии Беккета в серии твитов, написав: изменить способ мышления».