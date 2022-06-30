Берни Экклстоун: экс-глава Формулы-1 говорит, что выстрелит в Владимира Путина, назвав его «человеком первого класса»

«То, что он делает, он считает правильным», — сказал Экклстоун о войне.
«К сожалению, как и многие предприниматели, в том числе и я, мы время от времени совершаем ошибки, и когда вы совершаете ошибку, вы должны сделать все возможное, чтобы выбраться из нее».
Экклстоун, который был заменен на посту исполнительного директора Формулы-1 в 2017 году после почти четырех десятилетий работы, раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении вторжения.
«Другой парень находится в Украине… его профессию я понимаю, он был комиком — и я думаю, что он, кажется, хочет продолжить эту профессию», — сказал он.
«Я думаю, что если бы он все обдумал, он бы, конечно, приложил достаточно усилий, чтобы поговорить с Путиным, который является разумным человеком, и он бы его выслушал и, возможно, мог бы что-то с этим сделать».
Когда Экклстоуна спросили о том, что российское вторжение в Украину унесло жизни тысяч невинных людей, он ответил: «Это не было преднамеренным».
На вопрос, может ли Зеленский сделать больше, чтобы остановить войну, Экклстоун ответил: «Абсолютно».
А в заявлении, направленном CNN, Формула-1: «Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются его личными взглядами и вопиющим образом противоречат позиции современных ценностей для нашего спорта».
На момент публикации FIA, руководящий орган автоспорта, еще не ответила на запрос CNN о комментариях.
Экклстоун поддерживает Путина в вопросе прав ЛГБТ
После комментариев F1 опубликовала на своем веб-сайте заявление, в котором говорится, что она «полностью не согласна» с Экклстоуном.
Экклстоун и Путин всегда были союзниками. Их отношения сыграли ключевую роль в основании Гран-при России, дебютировавшего в Сочи в 2014 году.
В интервью, которое транслировалось 25 февраля этого года, всего через день после вторжения России в Украину, Экклстоун назвал Путина «благородным».
Экклстоун о расистской клевете Пике
Трехкратный чемпион мира Пике, который выиграл два из своих трех мировых титулов, возглавляя команду Брэбэма, которой раньше владел Экклстоун, использовал португальско-бразильское расовое оскорбление, чтобы описать семикратного чемпиона Хэмилтона, когда он справился со столкновением на высокой скорости с участием Хэмилтона и Макс Ферстаппен во время прошлогоднего Гран-при Великобритании.
В среду Пике направил свои комментарии, которые он сделал в ноябре прошлого года, но обнародовал только недавно, когда интервью было опубликовано в понедельник.
Пике сказал, что расистское оскорбление, которое он использовал, не имело расистских намерений, заявив, что он решительно осуждает «любые признаки того, что это слово было использовано мной с целью унизить водителя из-за цвета его кожи».
Экклстоун сказал, что он «удивлен тем, что Льюис не просто проигнорировал это или ответил лучше».
Он добавил: «Возможно, это неправильно для нас, но, вероятно, это не так уж ужасно, если вы говорите это в Бразилии.
«Но люди говорят вещи, и люди говорят о людях, если они немного полноваты или немного меньше, чем я. Я уверен, что люди делали наблюдения по этому поводу. Если я слышал это, я был могу справиться с этим сам без особых проблем».
Команда Формулы-1 и Mercedes во главе с Хэмилтоном и FIA во вторник осудили Пике за использование расистских оскорблений.
Хэмилтон, на счету которого больше всего побед в истории Формулы-1, сказал, что пришло «время действовать» против расизма, отвечая на комментарии Беккета в серии твитов, написав: изменить способ мышления».
Джордж Рамсей и Аманда Дэвис внесли свой вклад в этот отчет.
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