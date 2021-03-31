Бесперебойная связь: внутри России приобретение Беларуси

Президент России Владимир Путин пожимает руку посланнику Беларуси Александру Лукашенко во время встречи в Сочи 22 февраля. (Через Sputnik / Алексей Трушин / Кремль REUTERS)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Сказано на этой неделе Никаких дискуссий об объединении России и Беларуси не ведется. Один из комментариев Песко Интервью с Argumenti I Facti Последняя попытка высокопоставленного российского чиновника 30 марта настоять на том, чтобы мы все шли вместе, здесь действительно не на что смотреть.

Ранее в этом месяце уходящий госсекретарь России и Беларуси Грегори Рабода объявил, что две страны формально объединятся. “Удаленный” Идея, которой нет в повестке дня. Точно так же уходящий посол Минско в России Дмитрий Магенцев заявил в Москве. Нет цели Создание армии с Беларусью.

Эти опровержения – знак того, что нам нужно быть более бдительными в отношении того, чем Москва на самом деле является в Беларуси. Это не только потому, что это стало Бегущая комедия Мы никогда не сможем поверить в Россию, пока Кремль этого не отрицает.

Заявления Пескова, Работы и Магентьева технически верны. Мы вряд ли увидим систематическое объединение России и ее малых западных соседей; Полную ссылку их бойцов мы не увидим. Нам не обязательно. Стратегия Кремля более тонкая, чем это, и она успешна.

Захват Беларуси Россией в 2014 году не будет таким зрелищным событием, как аннексия Крыма, и не будет таким «гибридным» шагом, как вмешательство «зеленых человечков» в Донбасс на востоке Украины.

Он не будет таким шокирующим и внушающим страх, как вторжение в Грузию в 2008 году. Вместо этого мы должны быть готовы к медленной, скрытой и систематической операции, которая закончится до того, как большинство людей узнает об этом. Это будет скрытая ссылка в пустом окне. Подумайте о старой метафоре лягушки в кипящей воде.

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Как и в большинстве операций Кремля, в захвате Белоруссии Россией есть ряд движущихся частей, включая экономические, военные и политические элементы, но нет сомнений в направлении движения.

В Недавняя встреча Высокопоставленный дипломат Евгений Лукьянов, имеющий обширный опыт в банковской и финансовой сфере и явный опыт работы в качестве офицера внешней разведки в советском КГБ, стремится получить контроль над поддерживаемой Кремлем олигархией.

Русская газета Отчеты комиссара Лукьянов, который работал руководителем в Dresner Bank и VDP, «умеет считать деньги». Урал Хали, российская компания, принадлежащая Сулейману Керимову, олигарху, связанному с Кремлем, считается полезным талантом. Пытаясь сбежать Гигантский белорусский производитель калийных удобрений Беларуськалий; А российский производитель химической продукции “Уралкам”, как сообщается, принадлежит гражданину России, уроженцу Беларуси Дмитрию Масебину. Пытаться Чтобы получить Гротна Азот, ведущий производитель удобрений Беларуси.

На этой неделе также были предприняты шаги, направленные на дальнейшую интеграцию экономик России и Беларуси. Андрей Лаврышев, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Об этом сообщил ТАСС Москва и Минск обсуждают создание терминала в северо-западном российском порту Усть-Лука для экспорта белорусских удобрений.

Ранее в этом месяце Беларусь Начали экспорт Нефтепродукты через российские порты в Усть-Луке и Санкт-Петербурге. Две страны недавно подписали трехлетнее соглашение о поставке более 9,8 млн тонн нефтепродуктов через российские порты.

Белорусская экономика ускоряется за счет массового импорта субсидированной российской нефти, экспорта калийных удобрений и экспорта продуктов нефтепереработки. Белорусский союзник Александр Лукашенко в попытке сохранить определенный контроль над экономикой своей страны Противостоит Россия уже много лет требует, чтобы эти товары экспортировались через Россию. Вместо этого он провел их через порты Латвии и Литвы. Одобрение Лукашенко теперь является сигналом того, что Россия ужесточает контроль над белорусской экономикой.

Действия Кремля по значительному расширению своих экономических позиций согласуются с явной попыткой расширить и расширить свое военное присутствие в Беларуси. Две страны, которые длились большую часть прошлого месяца, в настоящее время проводят совместные учения. Они планируют провести в этом году рекордные учения с грандиозным джапат-2021, которые состоятся в сентябре.

Говорит Подкаст Power Vertical На прошлой неделе Майкл Кауфман, военный исследователь и старший научный сотрудник CNA Corporation, отметил, что увеличение числа совместных учений, по-видимому, является частью передовой перспективы НАТО в попытке отразить то, что НАТО делает с ротацией. В Польше и странах Балтии.

«В течение прошлого года Россия делала так, чтобы с помощью этих учений она могла сохранить постоянное присутствие в белорусской практике», – сказал Кауфман.

Также 2 марта Минобороны двух стран подписали Пятилетнее стратегическое партнерство Первая сделка. Есть еще Россия и Беларусь. Заявленные проекты Создание трех постоянных совместных центров военной подготовки в Нижегородской и Калининградской областях России и в западном Кротненском районе Беларуси, граничащем с членами НАТО Польшей и Литвой. Примечательно, что Лукашенко теперь готов Отбросьте его давнишнее возражение На новую российскую авиабазу в Белорусской области.

«То, что мы видим в прошлом году, – это не просто разница в градусах. Мы действительно видим реальную разницу в качестве российского военного присутствия в Беларуси». Саид Кауфман .

Последняя и неизбежная подвижная часть стратегии Кремля подтверждает его доминирование в белорусской политике после окончания текущего кризиса. Россия оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот внес поправки в белорусскую конституцию, чтобы усилить власть парламента страны за счет президентства. Режим Владимира Путина сейчас активен Поместите части на место Обеспечить контроль Москвы над законодательной властью Беларуси. Прокремлевские партии .

Протесты высокопоставленных российских чиновников по поводу отсутствия планов объединения России и Белоруссии – это водный канал и преднамеренный отвод воды. Никакой официальной ссылки или слияния не требуется. Кремль добивается своих стратегических целей в Беларуси скрытно, планомерно и планомерно. Стратегические последствия этой «мягкой связи» для США и их союзников по НАТО огромны.

Брайан Уитмор – не старший старший член Евразийского центра Атлантического совета, доцент Техасского университета в Арлингтоне и ведущий подкаста The Power Vertical.

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