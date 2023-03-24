Бесплатные игры могут навсегда закончиться значком Nintendo Arcade.

Игроки сообщают, что бесплатные игры в приложении Freemium 3DS Nintendo Badge Arcade закончились.

В большей степени, чем в сабреддите 3DS, пользователи играли в игру, чтобы заработать на своих бесплатных играх, но обнаруживали, что их нет. Несколько пользователей начали сообщать об этом вчера, с Европейские игроки сегодня также сталкиваются с этой проблемой..

Один из первых отчетов пришел от пользователя Махажуки 1971и многие другие последовали их примеру, сетуя на то, что еще один этап жизни 3DS прервался.

Узнав об этом, мы обязательно вошли в Nintendo Badge Arcade и можем сообщить, что, к сожалению, впервые на этой неделе мы не получили ни одной бесплатной игры. По крайней мере, вы все еще можете платить, чтобы играть. Однако мы также заметили, что наклейки Final Day были удалены со всех игровых устройств.

После некоторых раскопок оказалось, что это может быть ошибка, а не еще один гвоздь в гроб жизни 3DS. Претендо Сеть — Бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для замены 3DS Network и Wii U eShop Network. — Копались в файлах конфигурации Nintendo Badge Arcade, и даты в данных загрузки кажутся неправильными. Последний день в данных — 23 марта 2023 года.

Значок Nintendo Arcade PSA: Nintendo допустила ошибку с конфигурационными файлами, загружаемыми Badge Arcade, поэтому в настоящее время пользователи не могут получить бесплатную загрузку. Они, вероятно, исправят это, но это не похоже на преднамеренное действие. pic.twitter.com/bSTcFjKgk2 — притворяться (@[email protected](Претендо Сеть) 24 марта 2023 г.

Файлы были созданы 16 марта, на день раньше обычного, поэтому Претендо считает, что это всего лишь ошибка.

Ну, видимо, это непреднамеренно, но реальный вопрос в том, будет ли это исправлено? Поскольку двери интернет-магазина 3DS закрываются 27 марта, мы не совсем уверены, но будем рады, если Акт. Представлять себе!

Дайте нам знать ваши мысли по этому поводу в комментариях.