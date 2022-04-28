Бета-версия Nothing Launcher для Android доступна в магазине Google Play

Ничего Launcher на данный момент ничего. картина : Флоренс Ион / Gizmodo

Быть пользователем Android может быть весело, когда Вы можете опробовать новые приложения, программы запуска и даже Следующая версия операционной системы прежде чем они будут готовы к показу. Но не так весело использовать эту функцию и понимать, что то, с чем вы играете, ничего.

Нет Launcher доступен в виде пробной версии в Магазин игр сегодня, Для тех, кто хочет замаскироваться, как будто их не выпускали Смартфон ничего в руках. Бренд является детищем бывшего соучредителя OnePlus Карла Пея, который чирикать сегодня О доступности оператора.

там ничего Игроку сейчас , мне трудно определить, является ли это целью. После установки он не будет доступен в панели приложений, и вам придется включить его вручную через панель настроек Android, чтобы настроить программу запуска. направляйтесь к Настройки > Программы > приложения по умолчаниюи выберите резиденция поменять местами лаунчеры.

Ни один лаунчер предельно прост в плане пусковые установки. Он хорошо сочетается с Material You в Android 12, хотя нет значков или виджетов в стиле Material, которые можно было бы сочетать с остальной частью интерфейса.

Я полагаю, ни один из «подробных» виджетов не является футуристическим онлайн-инструментом. ? Они приходят сюда с идеей пикселей и чисел. Выглядит жутковато в сочетании с ударом рукой на виртуальном фоне, похожем на эту сцену из Хичкока. психопат. Должны ли стандартные обои пугать меня перед покупкой одного из этих смартфонов?

Скриншоты Nothing Launcher, установленного на Pixel 5 с Android 12. снимок экрана : Флоренс Ион / Gizmodo

Лаунчер не является достаточным предварительным просмотром того, что из смартфона ничего не выйдет. Это не дает нам никаких сведений об оборудовании, камере и возможностях обработки. Он очень мало говорит нам об общем пользовательском опыте, за исключением того, что пытается разгрузить Android. Это было бы хорошо, но есть много приложений, которые действительно помогают в этом.

Ничего не дает

У Nothing Launcher есть одна полезная функция, которую вы не получите с Pixel. Ничто не позволяет вам переключать пользовательские пакеты значков, что удобно, а основное изображение, которое вы видите выше, включает в себя сторонний пакет под названием Виртконы. Однако для доступа к файлу требуется секунда обои и элегантность Список; Вы можете получить доступ к настройкам Nothing только долгим нажатием на главном экране. Вы не можете изменить его с панели настроек Android по умолчанию, как на любом другом Android-смартфоне.

Бета-версия Nothing Launcher работает на Google Pixel 5 и выше, а также на Серии Samsung Galaxy S21 и S22. OnePlus явно отсутствует в списке, хотя поддержка будет доступна в ближайшее время. Вы можете получить обои и рингтоны из файла Папка Dropbox Для сопряжения с оператором. Я удивлен, что это не было включено с самого начала.

мужчина детка разлад Для людей, которые могут присоединиться, если они хотят оставлять комментарии к бета-версии Nothing Launcher. На данный момент самые большие жалобы связаны с отсутствием фида Google Discover при свайпе влево и с тем, что материал не интегрирован в него должным образом. Если вы специально инвестируете в смартфон Nothing, то я предлагаю вам зайти туда и начать делать некоторые комментарии.