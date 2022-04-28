Бета-версия Nothing Launcher для Android доступна в магазине Google Play

Быть пользователем Android может быть весело, когда Вы можете опробовать новые приложения, программы запуска и даже Следующая версия операционной системы прежде чем они будут готовы к показу. Но не так весело использовать эту функцию и понимать, что то, с чем вы играете, ничего.
Нет Launcher доступен в виде пробной версии в Магазин игр сегодня, Для тех, кто хочет замаскироваться, как будто их не выпускали Смартфон ничего в руках. Бренд является детищем бывшего соучредителя OnePlus Карла Пея, который чирикать сегодня О доступности оператора.
там ничего Игроку сейчас, мне трудно определить, является ли это целью. После установки он не будет доступен в панели приложений, и вам придется включить его вручную через панель настроек Android, чтобы настроить программу запуска. направляйтесь к Настройки > Программы > приложения по умолчаниюи выберите резиденция поменять местами лаунчеры.
Ни один лаунчер предельно прост в плане пусковые установки. Он хорошо сочетается с Material You в Android 12, хотя нет значков или виджетов в стиле Material, которые можно было бы сочетать с остальной частью интерфейса.
Я полагаю, ни один из «подробных» виджетов не является футуристическим онлайн-инструментом.? Они приходят сюда с идеей пикселей и чисел. Выглядит жутковато в сочетании с ударом рукой на виртуальном фоне, похожем на эту сцену из Хичкока. психопат. Должны ли стандартные обои пугать меня перед покупкой одного из этих смартфонов?
Лаунчер не является достаточным предварительным просмотром того, что из смартфона ничего не выйдет. Это не дает нам никаких сведений об оборудовании, камере и возможностях обработки. Он очень мало говорит нам об общем пользовательском опыте, за исключением того, что пытается разгрузить Android. Это было бы хорошо, но есть много приложений, которые действительно помогают в этом.
Ничего не дает
У Nothing Launcher есть одна полезная функция, которую вы не получите с Pixel. Ничто не позволяет вам переключать пользовательские пакеты значков, что удобно, а основное изображение, которое вы видите выше, включает в себя сторонний пакет под названием Виртконы. Однако для доступа к файлу требуется секунда обои и элегантность Список; Вы можете получить доступ к настройкам Nothing только долгим нажатием на главном экране. Вы не можете изменить его с панели настроек Android по умолчанию, как на любом другом Android-смартфоне.
Бета-версия Nothing Launcher работает на Google Pixel 5 и выше, а также на Серии Samsung Galaxy S21 и S22. OnePlus явно отсутствует в списке, хотя поддержка будет доступна в ближайшее время. Вы можете получить обои и рингтоны из файла Папка Dropbox Для сопряжения с оператором. Я удивлен, что это не было включено с самого начала.
мужчина детка разлад Для людей, которые могут присоединиться, если они хотят оставлять комментарии к бета-версии Nothing Launcher. На данный момент самые большие жалобы связаны с отсутствием фида Google Discover при свайпе влево и с тем, что материал не интегрирован в него должным образом. Если вы специально инвестируете в смартфон Nothing, то я предлагаю вам зайти туда и начать делать некоторые комментарии.
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