Бета-версия One UI 4.0 официально доступна для серии Galaxy S21!

спустя некоторое время тизерная реклама, ждать Единый интерфейс 4.0 Бета-программа наконец завершилась сегодня. Galaxy S21 Пользователи в Корее теперь могут участвовать в Android 12Бета-версия программного обеспечения на основе One UI 4.0, новые функции и обновленный дизайн. И, конечно же, участникам бета-тестирования настоятельно рекомендуется поделиться своими отзывами с разработчиками программного обеспечения Samsung и помочь создать наилучшую возможную версию единого пользовательского интерфейса.

Зарегистрироваться и оставить отзыв можно через приложение Samsung Members на Galaxy S21. Galaxy S21 +, или Galaxy S21 Ultra. Пока что только флагманская серия 2021 года была принята в бета-программу One UI 4.0, но до конца года могут быть добавлены дополнительные модели.

Будьте готовы к раннему доступу к обновленному пользовательскому интерфейсу

Что касается One UI 4.0, то, по крайней мере, в глазах Samsung, он дает пользователям Возможность настраивать свой собственный улучшенный мобильный опыт В мобильном мире, где «У каждого свои потребности и предпочтения».

В добавление к, Samsung Он утверждает, что новая версия One UI на базе Android 12 была создана с участием разработчиков и предоставляет инструменты и инновации, необходимые для создания высококачественных приложений и возможностей.

Следите за обновлениями, поскольку мы более подробно рассмотрим One UI 4.0 и все его функции в ближайшие дни и недели. А если вы являетесь пользователем Galaxy S21, не стесняйтесь сообщить нам, будете ли вы участвовать в бета-программе. Однако есть одно предостережение: бета-версии часто нестабильны, поэтому рекомендуется присоединиться к бета-программе, если у вас есть запасной телефон, на случай, если что-то пойдет не так с бета-программой на Galaxy S21.

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