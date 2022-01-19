Биатлонистку Коклину в прошлом году проверили как самую допинговую спортсменку России — спорт

Москва, 18 января. В документе агентства говорится, что российская биатлонистка Лариса Куклина, которая не попала в олимпийский список страны на Зимние игры 2022 года в Китае, была спортсменкой, которую Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2021 году чаще всего проверяло на допинг. Об этом сообщает ТАСС во вторник.

Согласно документу, в прошлом году инспекторы РУСАДА провели в Коклине девять допинг-проверок. Впрочем, столько же посещений допинг-инспекторами в прошлом году получил российский чемпион по марафонскому бегу Андрей Лиман.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) относительно ряда санкций против российского спорта. В частности, CAS поддержал решение Всемирного антидопингового агентства объявить РУСАДА несовместимым с Всемирным антидопинговым актом. Однако суд решил сократить срок предлагаемых наказаний с четырех до двух лет.

Швейцарский суд заявил в заявлении от 17 декабря 2020 года, что CAS «единогласно определил, что РУСАДА не соответствует требованиям ВАДК в связи с тем, что ему не удалось получить исходные данные LIMS (Система управления лабораторной информацией)». аналитические данные бывшей московской лаборатории WADA «за период с 2012 по 2015 год. Российские власти отвергают обвинения в фальсификации.