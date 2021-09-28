Билли Джин Кинг на первом этаже исторического 100-го места Льюиса Хэмилтона на Гран-при России

Льюис Хэмилтон достиг еще одной вехи в своей легендарной карьере. В воскресенье семикратный чемпион мира выиграл Гран-при России, что стало его сотой победой в гонке. Он первый человек в истории спорта, достигший столетия побед.

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Это достижение снискало ему похвалу во всех уголках мира. Некоторые знаменитости в социальных сетях поздравили водителя Mercedes с его 100 победами. Его также поздравляли легендарные спортсмены, такие как Билли Джин Кинг.

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Билли Джин Кинг поздравляет Льюиса Хэмилтона со 100-й победой

Легендарная теннисистка в социальных сетях поздравила британского гонщика с этим знаменательным событием.

«Какое удивительное достижение – одержать 100 побед в гонках. Поздравляю с тем, что вы вошли в историю, @ Льюис Хэмилтон “ Билли Джин Букс.

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Это веха, которую никто не ожидал, что кто-то достигнет: Росс Браун

Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун также поздравил Хэмилтона с его сотой победой.Он заявил, что никому и в голову не приходило, что кто-то превзойдет 91 победу Михаэля Шумахера, теперь у Хэмилтона их 100.

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Формула-1 F1 – Гран-при России – Сочи Автодром, Сочи, Россия – 26 сентября 2021 г. Льюис Хэмилтон из Mercedes празднует с шампанским на подиуме после победы в гонке по пулу через REUTERS / Максим Шеметов

«Это веха, которую никто не ожидал, что кто-то сможет ее достичь. 91 счет Майкла был настолько далеко впереди кого-либо еще на тот момент, что было невообразимо, чтобы кто-то приблизился к ней.

«Но потом Льюис победил его – и теперь у Льюиса 100 побед. Ничто его не останавливает». Она сказала мышцы.

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Далее Браун сказал, что Хэмилтон мог бы одержать еще как минимум 20 побед, прежде чем он назвал это днем ​​в своей карьере. Трудно оставить это в прошлом, потому что он провел в спорте еще как минимум два года.

Сколько еще может выиграть Льюис? Дай знать.