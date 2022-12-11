Биоразнообразие: Заявление международных научных консультантов

Заявление, подписанное международными главными научными советниками из 27 стран и организаций по всему миру и опубликованное в преддверии пятнадцатой Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP15) в Монреале, Канада, демонстрирует консенсус в отношении того, что необходимо сделать для решения с проблемами биоразнообразия. Он призывает мировых лидеров сделать 6 вещей:

преданный идее к глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года.

к глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года. инвестировать Немедленно приступить к действиям, для которых имеются убедительные доказательства положительного воздействия на биоразнообразие.

Немедленно приступить к действиям, для которых имеются убедительные доказательства положительного воздействия на биоразнообразие. Осуществлять Надежные, прозрачные, масштабируемые, воспроизводимые и эффективные механизмы мониторинга биоразнообразия, соответствующие международным стандартам.

Надежные, прозрачные, масштабируемые, воспроизводимые и эффективные механизмы мониторинга биоразнообразия, соответствующие международным стандартам. Координация Работа на местном и международном уровнях.

Работа на местном и международном уровнях. способствовать росту Сотрудничество

Сотрудничество Задействовать — заниматься Аудитория

Заявление подписали главные научные советники: Австралии, Канады, Чили, Эквадора, Египта, Европейского Союза, Франции, Германии, Венгрии, Индии, Японии, Ливана, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Нигерии, Норвегии и Народной Китайская Народная Республика. , Филиппины, Португалия, Сейшелы, Южная Африка, Шри-Ланка, Швейцария, Великобритания, США, Международный совет по науке.

Он был опубликован сегодня, 5 декабря, главным научным советником Канады д-ром Моной Немер, которая сказала: «Утрата биоразнообразия имеет важные последствия для здоровья человека, безопасности и социального и экономического благополучия. Чтобы избежать серьезного кризиса биоразнообразия, потребуются скоординированные усилия». международные действия, основанные на передовом опыте. Научные данные. Помимо выявления проблем, нам необходимо обеспечить, чтобы наука была основой для определения приоритетов решений, оценки их эффективности и мониторинга прогресса».

Главный научный советник правительства Великобритании сэр Патрик Валланс, один из подписавших это заявление, сказал: «Мы не можем игнорировать утрату биоразнообразия, но поскольку наука поставила диагноз проблемы, она может предложить решения. Комплексное и совместное планирование может обеспечить устойчивые решения». которые решают проблему изменения климата и утраты биоразнообразия одновременно».

Заявление доступно на этой странице на всех шести языках ООН: арабском, китайском, английском, французском, испанском и русском.