Богатства лежат под арктическими водами России

sСамый большой из Соединенных Штатов Америки В составе республики — Якутия. Он простирается далеко за Полярный круг и по размерам равен Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Швеции, Финляндии и Румынии вместе взятым, но его население составляет всего 1 миллион человек. За последнее десятилетие отступление морского льда открыло новый морской путь вдоль его побережья — Северный морской путь (СМП). Это самый короткий путь между портами Восточной Азии и Западной Европы, но его ледяные воды также предлагают нечто более ценное: геологические дары в виде кобальта, олова и редкоземельных минералов, находящихся глубоко под поверхностью.
Враждебная погода и другие препятствия на пути добычи затрудняют поиски СМП трудный проект. Однако многие подразделения российского государства, а также частные инвесторы уже нацелились на эти подводные полезные ископаемые, а также на нефть и газ в регионе. Открытие месторождений на земле дает надежду на получение большего вознаграждения за рубежом. Конкреции — крошечные шарики оксидов, разбросанные по дну океана и впервые обнаруженные у берегов Сибири — имеют особые перспективы. Они содержат минералы, которые можно использовать во всем, от электроники до аккумуляторных батарей.
но есть проблема. Конкреции образуются, когда морская вода проникает в магматические очаги глубоко в морское дно. Эта вода нагревается до экстремальных температур, а затем снова поднимается к поверхности через отверстия, похожие на дымоходы — по сути, подводные вулканы. Этот процесс отфильтровывает минералы из земной коры и откладывает их на морском дне. Но вентиляционные отверстия также нагревают воду в непосредственной близости от них, сохраняя прекрасные экосистемы морского дна. Эти места обитания плохо изучены, и для их полного изучения потребуются десятилетия. В отсутствие надлежащего экологического контроля биологи и океанологи опасаются, что добыча минералов вокруг жерл может разрушить незаменимые среды обитания.
«Оценить воздействие легче на месте», — говорит Хавьер Эскартин из Laboratoire de Géologie, академического учреждения в Париже. «У нас нет данных по океанам, поскольку экосистемы часто слишком хрупки, чтобы их можно было восстановить в масштабе человеческого времени». оценка вместе СМП Для сбора образцов и картографирования морского дна могут потребоваться сложные роботы — попытки, которые, по мнению некоторых, были бы слишком дорогими для эксплуатации подводных ресурсов, нежизнеспособны.
На данный момент российские горнодобывающие компании находятся под охраной. АЛРОСА, крупнейший производитель алмазов в России, описывает Якутию как «северный рубеж для краткосрочной разведки», хотя компания не предоставила никаких подробностей. Норникель, крупный производитель никеля у полуострова Таймыр, подчеркивает необходимость стандартов зеленого строительства, но «не ведет глубоководную добычу и в настоящее время не планирует этого». Однако в 2001 году Россия заявила о расширении своей исключительной экономической зоны с 200 морских миль от побережья в некоторых местах, например, в Арктике.
Воды Якутии были полностью покрыты льдом всего 20 лет назад, а теперь по ним ходят обычные суда четыре месяца в году, и глобальное потепление, вероятно, расширит это окно. По мере того, как перевал становится все более людным, многие видят тревожные риски: помимо исследований воздействия на окружающую среду, звучат призывы к усилению защиты коренных народов, ограничениям на дноуглубительные работы и загрязнение, а также к прозрачности в отношении операций по добыче полезных ископаемых. «Регулирования недостаточно, особенно сейчас, когда Арктика открыта для бизнеса», — говорит Мальте Хумберт, основатель Арктического института, американского аналитического центра. В СМП, Похоже, это новая экономическая и экологическая горячая точка над и под водой. ■
Эта статья появилась в европейском разделе печатного издания под заголовком «Драгоценности Посейдона».
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