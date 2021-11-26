Богатства лежат под арктическими водами России

s Самый большой из Соединенных Штатов Америки В составе республики — Якутия. Он простирается далеко за Полярный круг и по размерам равен Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Швеции, Финляндии и Румынии вместе взятым, но его население составляет всего 1 миллион человек. За последнее десятилетие отступление морского льда открыло новый морской путь вдоль его побережья — Северный морской путь ( СМП ). Это самый короткий путь между портами Восточной Азии и Западной Европы, но его ледяные воды также предлагают нечто более ценное: геологические дары в виде кобальта, олова и редкоземельных минералов, находящихся глубоко под поверхностью.

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Враждебная погода и другие препятствия на пути добычи затрудняют поиски СМП трудный проект. Однако многие подразделения российского государства, а также частные инвесторы уже нацелились на эти подводные полезные ископаемые, а также на нефть и газ в регионе. Открытие месторождений на земле дает надежду на получение большего вознаграждения за рубежом. Конкреции — крошечные шарики оксидов, разбросанные по дну океана и впервые обнаруженные у берегов Сибири — имеют особые перспективы. Они содержат минералы, которые можно использовать во всем, от электроники до аккумуляторных батарей.

но есть проблема. Конкреции образуются, когда морская вода проникает в магматические очаги глубоко в морское дно. Эта вода нагревается до экстремальных температур, а затем снова поднимается к поверхности через отверстия, похожие на дымоходы — по сути, подводные вулканы. Этот процесс отфильтровывает минералы из земной коры и откладывает их на морском дне. Но вентиляционные отверстия также нагревают воду в непосредственной близости от них, сохраняя прекрасные экосистемы морского дна. Эти места обитания плохо изучены, и для их полного изучения потребуются десятилетия. В отсутствие надлежащего экологического контроля биологи и океанологи опасаются, что добыча минералов вокруг жерл может разрушить незаменимые среды обитания.