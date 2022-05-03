Бокс: Дмитрия Бевола не пустят на ринг с российским флагом и исполнят гимн России

сВторжение в Соединенные Штаты Украина Конфликт начался 24 февраля этого года, весь мир осудил конфликт, не стали исключением и спортивные учреждения. УЕФА исключил Россию из отборочных матчей чемпионата мира, а сборные России были исключены из еврокубков.

Дмитрий Бевольродился в Токмане, Кыргызстан, но проживает Россия, Санкт-ПетербургОн столкнется с этими санкциями напрямую, когда встретится с Мексикой. Сауль Канело Альварес 7 мая в Лас-Вегасе.

Борьба будет за почти полный чемпионат мира, который проводит Бивол, и одобренный Всемирная боксерская ассоциация (WBA), организация, возглавляемая Мигелем Ириартом, предприняла определенные действия со спортсменами, представляющими Россию.

28 февраля а IBF анонсировала восемь очков Он будет исполнен, когда на ринг выйдет российский боец.

Какие меры?

Русские бойцы Его не пустят на ринг с флаg, их гимн не будет звучать, и страна не будет названа.

По порядку слово Привет Он заменит аббревиатуру страны.

Подтверждено, что драк не будет оспаривается в стране.

одинаковые штрафы Применится к Беларуси.

В случае несоблюдения мер будет наказание от организации.

WBA Он оставляет за собой право исключать из своей классификации комбатантов, выступающих за войну.

каждый Менеджеры WBAПромоутеры и тренеры будут, насколько это возможно, применять механизмы посредничества для мира.

WBA запустит файл Кампания мира.

Телеканал ничего не будет транслировать из России

Бой будет транслироваться по всему миру DAZN, в рекламных акциях и на официальном постере изображение Канильо Альварес Рядом с мексиканским флагом стоит номер бивола. Там тоже, но не зная из своего.