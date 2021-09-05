Больше свойственно России и Китаю, чем коммунизму. У них одинаковые враги и амбиции

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Р.В Соединенных Штатах и ​​Китае существует ненависть не только к коммунизму, но и ко всеобщему порядку, основанному на общем праве. У них общее прошлое с 1715 года, когда Россия стала первой страной, открывшей посольство в Китае. Именно русская православная миссия в Пекине проложила путь к более тесному взаимодействию между двумя странами. Эта миссия превратилась в настоящее посольство – единственную компанию в Китае за почти столетие. Задача прозелитизма стала предвестником завоевания Россией Маньчжурии и Монголии. Как имперская держава Россия была в авангарде, поскольку Китай в 1860-х годах значительно упал. В этот период Китай обратился за помощью к России, чтобы противостоять угрозам со стороны других империалистических держав, стремящихся получить доступ к бывшим прибыльным торговым портам. Взамен Россия извлекла из своего фунта плоть и приобрела более 350 000 квадратных миль китайской территории. Это включает в себя стратегический тихоокеанский портовый город Владивосток, точку входа в Японское море. Современный Китай хочет отомстить за боль своего «века унижения» и «вернуть» часть своей истории у своих соседей. Но это желание неприменимо к России, и уж тем более не за счет использования ее шаблона запугивания и агрессии. Это связано с тем, что участие Москвы в стратегии Пекина отличается и более важно, чем конкретная сфера.

По мере того как Китай находил новых партнеров и привлекал союзников США, «фактор Икс» сделал его альтернативную власть более разрушительной и эффективной. Китай решил сотрудничать с Москвой, одним из самых старых врагов Америки. Сегодняшняя Россия может быть явной тенью своего прошлого сильного прошлого, но она продолжает оставаться центром технологической и военной мощи со стратегическим потенциалом и глубоким проникновением в ключевые регионы Европы, Ближнего Востока и Азии. Жажда объединить усилия для создания московского антиамериканского фронта – дополнительный бонус. По мере того, как глобальная реорганизация в Азии и на Ближнем Востоке начинает обретать форму, настало время, чтобы мир стал биполярным, и товарищам Цзиньпину и Путину пора объединиться.

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Две коммунистические страны прошли долгий путь от пограничного вопроса в 1969 году, который привел к замораживанию отношений до 1985 года. С тех пор отношения между Москвой и Пекином развивались и улучшились после подписания соглашения о дружбе в 2001 году. Союз России и Китая потенциально может изменить статус-кво. И Си Цзиньпин, и Владимир Путин знали об этом, углубляя свое партнерство в надежде, что они сыграют на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Военное сотрудничество было важной частью координации между Китаем и Россией, потому что они хотели углубить свое участие и служить своим совместным отношениям. С 2005 года Москва и Пекин регулярно проводят масштабные боевые игры и тренируют игроков друг друга. Что касается Китая, то знание Россией возможности наращивания наземного потенциала важно из-за того, что его военные игнорируют военный опыт после войны во Вьетнаме 1979 года. Военный опыт России в Сирии и Ливии важен для НОАК, которая не выходила на поле боя уже четыре десятилетия. Хотя прошлый опыт использования российских технологий был незаконно скопирован, обе стороны стремились углубить свое сотрудничество в области передовых военных технологий после подписания нескольких лет соглашений. По мере того, как стратегическое совпадение геополитических целей Си Цзиньпина и Владимира Путина увеличивалось, возникали возможности для ракет и ядерного оружия. Важной областью, представляющей взаимный интерес между двумя странами, Москвой и Пекином, является разработка усовершенствованной системы баллистических ракет раннего предупреждения для противодействия возможности кражи американской ракетной системы. Возможная интеграция системы обнаружения запуска ракет между Китаем и Россией означает, что любое движение американских ракет в Тихом океане или на Ближнем Востоке будет немедленно обнаружено радиолокационными системами двух союзников. Секретная военная информация, которая имеет место только между союзниками по НАТО, была создана, чтобы притупить оборонную продукцию США. Вместо того, чтобы Шанхай сократил расстояние до городов США на две трети, ядерный арсенал Китая был размещен в Арктике, что является еще одной возможностью избежать опасностей, связанных с безопасностью. Это означает, что китайским межконтинентальным баллистическим ракетам может потребоваться очень мало времени, чтобы достичь городов США, и любое движение американских ракет будет немедленно замечено Совместной ракетной системой раннего предупреждения.

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На Ближнем Востоке, в Китае и России Проведенный Обширные военные учения с Ираном в 2019 году заложили основу для возможного сотрудничества между тремя странами с целью изменения обстановки безопасности в регионе. Глубокое присутствие России на Ближнем Востоке и ее прокси-сеть, которая позволит ей влиять на регион, стали важными для геостратегических амбиций Китая. Китай, Россия и Иран объединили свои усилия в расчетах Вашингтона и его союзников в плане безопасности. Соглашения о безопасности Пекин-Тегеран-Москва напрямую повлияли на многолетние и независимые от режима отношения Нью-Дели как с Россией, так и с Ираном, результат которых очень желателен для Китая. Отношения Индии с Ираном и Россией, несмотря на их широкое экономическое партнерство, должны были стать более близкими к сфере безопасности с Китаем. Для Пекина это идеальная ситуация, поскольку она влияет на традиционные отношения Нью-Дели с Москвой и притупляет его дипломатические предпочтения. Но согласно отчету Центра Стимпсона, поскольку 86 процентов военной техники Индии является российской, Китай хотел нанести удар по военному потенциалу Индии. Индо-иранские отношения пострадали из-за санкций США, которые ударили по закупкам нефти Нью-Дели и запланированному строительству порта в Сабахе.

Трехстороннее партнерство между Китаем, Россией и Ираном усилило геостратегические интересы трех стран. Что касается России, то она еще больше укрепила свое влияние на Ближнем Востоке, которое расширилось от Сирии до Турции. Что касается Китая, то он обеспечил более глубокие связи в регионе, сделав его потенциальным противником интересов США. Что касается Ирана, то он предоставил возможность зарекомендовать себя как многонациональная страна. Учения в Оманском заливе 2019 года показывают, что существующее уравнение сил на Ближнем Востоке уязвимо для противодействия. Когда Пекин поддержал поддерживаемый Россией режим Асада, он не только не одобрил усилия западных держав, но и продемонстрировал свою способность объединиться с Китаем и Россией.

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В Индо-Тихоокеанском регионе альянс Россия-Китай также создал «уравновешивающую» роль, послав мощный сигнал четырем демократиям, входящим в четырехступенчатый механизм. На фоне громких призывов к квартету принять дополнительные меры против гегемонистского действия Китая Пекин и Москва впервые совершили совместный полет на СКС. В июле 2019 года российский самолет-разведчик дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 дважды пролетел над южнокорейским воздушным пространством над островами Токио вместе с китайскими и российскими бомбардировщиками. Поскольку на острова претендовали Южная Корея и Япония, обе страны ответили реактивными самолетами. Это упражнение является демонстрацией силы для четырех участников четверки относительно последствий интеграции геополитических приоритетов между Пекином и Москвой.

Объявление о военно-морской базе России в Порт-Судане в Красном море, усилия Китая по увеличению своего военно-морского присутствия в IOR. Его цель – создать прочный барьер для усилий индо-тихоокеанских демократий в регионе.

Возможности китайско-российского партнерства и его огромное влияние на мир многочисленны. Две страны ожидают многостороннего китайско-российского стратегического сотрудничества, от сотрудничества в космосе до синхронизации военной техники и поддержки друг друга в случае агрессии или нарушения международных правил. В рамках этого великого взаимопонимания в 2017 году обе стороны решили подписать многолетнее соглашение, оставив традицию годовых контрактов. Хотя у китайско-российского альянса есть много точек трения, включая личное соперничество между двумя лидерами; Это указывает направление, в котором движется мир, и усиление биполярности. И для Москвы, и для Тегерана тесная разминка с Пекином ограничила диапазон их дипломатических возможностей с Нью-Дели, что имело нежелательный эффект. Но это геополитическая реальность попыток Китая создать параллельную ось стран-единомышленников, чтобы подорвать либеральный порядок.

Этот раздел написан «Шоры выключены: как противостоять миру противостоять Китаю»

Публикуется с разрешения автора.

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