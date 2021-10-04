Борец OSU Fix стал серебряным призером чемпионата мира среди взрослых | OSU Sports Extra

Во втором своем появлении на чемпионате мира среди взрослых борец-ковбой Датон Фикс завоевал серебряную медаль в весовой категории до 61 кг.

Второе место Фикса отмечает самый высокий результат для борца штата Оклахома с 1993 года.

Молодой Ковбой быстро расправился со своими противниками в субботу на пути к матчу за золотую медаль. В своих первых четырех матчах он обыграл своих соперников со счетом 41-0, выиграв каждый из них благодаря технологическому падению.

В последнем туре Фикс встретился с россиянином Абасгаджи Магомедовым. Исправление было внесено в таймер для бросков в первом тайме, и он не смог забить, что дало Магомедову преимущество 1: 0. Принудительный выход сравнял счет во втором тайме. Второй период контролировался Магомедовым, поскольку Фикс снова оказался на таймере для броска, сделав еще один балл для российского борца, прежде чем он заблокировал попытку Фикса и объявил решение 4-1.

Серебряная медаль в борцовской программе Fix OSU дает 19 медалей чемпионата мира в общем зачете. Актер-ковбой в 14-й раз занял первые два места.

Уроженец Санд-Спрингс сейчас возвращается в Стиллуотер, чтобы подготовиться к сезону 2021–2022 годов, открытие которого запланировано на 13 ноября в Стэнфорде.

Получайте местные новости на свой почтовый ящик!