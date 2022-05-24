Борис Бондарев, дипломат, направленный в миссию России при Организации Объединенных Наций в Женеве, опубликовал на LinkedIn заявление, в котором осуждает российское вторжение в Украину и критикует российское министерство иностранных дел за участие в том, что он назвал «агрессивной войной». Россия под цензурными законами военного времени.

Бондарев написал, имея в виду решение президента России Владимира Путина вторгнуться в Украину.

«Агрессивная война Путина против Украины, да и против всего западного мира — это не только преступление против украинского народа, но, пожалуй, и самое тяжкое преступление против народа России, с большой буквой Z в центре», — Бондарев. писал обо всех надеждах и перспективах свободного и процветающего общества в нашей стране.

Уважаемая российская торговая газета «Коммерсантъ» связалась с Бондаревым, который подтвердил подлинность публикации. The New York Times подтвердила получение заявления об отставке по электронной почте дипломатам в Женеве.

Представительство России при ООН в Женеве отказалось комментировать ситуацию CNN, а Бондарев не ответил на сообщения, отправленные в аккаунт LinkedIn. В посте LinkedIn российское руководство раскритиковали за коррупцию, заявив: «Те, кто задумал эту войну, хотят только одного — остаться у власти навсегда, жить в помпезных и безвкусных особняках, плавать на яхтах, аналогичных по тоннажу и стоимости всей России. Военно-морского флота, и пользоваться Неограниченной властью и полной безнаказанностью. Ради этого они готовы пожертвовать как можно большим количеством жизней. Только за это уже погибли тысячи русских и украинцев». Он также подверг резкой критике МИД России. «С сожалением констатирую, что за все эти 20 лет уровень лжи и непрофессионализма в работе Госдепа все время повышался. Однако в последние годы это стало просто катастрофическим. Вместо непредвзятой информации трезвые анализа и прогнозирования, есть пропагандистские штампы в духе советских газет 1930-х годов», — говорится в публикации. «Сегодня Госдепартамент не занимается дипломатией. Он занимается разжиганием войн, лжи и ненависти. Он служит интересам немногих, очень немногих людей и тем самым способствует дальнейшей изоляции и вырождению моей страны. У России нет союзники ушли, и виновата только его безрассудная и непродуманная политика». READ Вы его выключили и снова включили? На МКС прибудет российский аппарат "Наука" • Реестр В его профиле на LinkedIn Бондарев описан как ветеран российской дипломатической службы, имеющий опыт в области контроля над вооружениями и нераспространения. Изображение профиля теперь содержит хэштег #opentowork.