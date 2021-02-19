Борис Джонсон: Америка безоговорочно вернулась в лидеры свободного мира

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу дал высокую оценку работе Президент БайденДжо Байден: Число погибших зимой увеличивается как минимум до 40: AP On The Money: споры в комитете палаты представителей по поводу GameStop и Robinhood | Манчин встретился с защитниками заработной платы | Йеллен говорит, что выходите на широкую ногу, Республиканская партия заявляет, что ведущие политические спонсоры перестали приговаривать их к 12 годам тюремного заключения за незаконные пожертвования на кампанию. В первые несколько недель пребывания в Белом доме он отметил, что Америка вернулась в качестве «лидера свободного мира», чтобы помочь объединить Запад.

Джонсон сказал на Мюнхенской конференции по безопасности: «Как вы видели и слышали ранее, Америка безоговорочно вернулась в качестве лидера свободного мира, и это прекрасно», имея в виду Речь Байдена, произнесенная ранее в тот же день.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «Америка безоговорочно вернулась в качестве лидера свободного мира, и это прекрасно». pic.twitter.com/zgcvNZJhTt – холм 19 февраля 2021 г.

Во время своего гипотетического выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Байден подчеркнул, что Америка поддерживает трансатлантический альянс, и пообещал работать вместе для решения общих проблем.

Я посылаю миру четкий сигнал: Америка вернулась. Трансатлантический альянс вернулся, и мы не оглядываемся назад. Байден сказал: «Мы смотрим вперед вместе.

Письмо Байдена представляет собой явный отход от внешнеполитического подхода его предшественника «Америка прежде всего». Президент Трамп ДОНАЛЬД ТРАМП: Вовлечение союзников Трампа в “ декультуру ” путем введения санкций против сенаторов, проголосовавших за осуждение администрации Байдена за желание возобновить ядерные переговоры с Ираном. Он был принят в течение четырех лет его правления. Некоторые меры, принятые в рамках этого подхода, также вызвали конфликты с европейскими странами.

«Мрак был преодолен», – сказал Джонсон. «Мы пересекли поворот, и страны, которые мы называем Западом, снова сотрудничают и объединяют свою огромную силу со своим опытом», – добавил он.