Борис: Пошлите сейчас же украинские танки, чтобы ускорить их неизбежную победу и выбить русских…

Борис Джонсон говорит, что Украине нужны танки, чтобы ускорить свою «неизбежную» победу.



Фото: Алами



Борис Джонсон призвал Запад предоставить Украине танки, чтобы она выиграла войну с Владимиром Путиным и изгнала российских оккупантов.

Он спросил бывшего премьер-министра, которого в Украине считают героем за его раннюю поддержку Киева в войне, что страны делают со своими щитами, если они не воюют.

Отвергая обвинения в «эскалации», ведущей к применению тактического ядерного оружия, заявив, что Путин потеряет всякую поддержку со стороны Африки, Ближнего Востока и Азии, а также своего народа, Джонсон сказал, что пришло время ускорить «киевский императив». . » склонить на свою сторону.

Это, по его словам, остановит глобальную экономическую боль, вызванную вторжением, и пошлет всему миру сигнал о том, что режимы не могут просто захватить территорию силой.

Его комментарии прозвучали, когда Украина, Великобритания и другие страны пытаются заманить такие страны, как Германия, к отправке танков для борьбы с более слабой российской бронетехникой в ​​надежде, что они остановят Путина от начала любых новых наступательных операций и позволят Украине освободить свою территорию.

написать в ежедневная почтаОн сказал: «Они могут и будут изгонять Путина со всей Украины. Теперь это война за независимость, а история учит нас, что войны за независимость заканчиваются только в одном направлении. Вопрос в том, когда».

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Борис Джонсон популярен в Киеве, и недавно он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Фото: Алами



Чем раньше мы поможем украинцам добиться их неизбежной победы, тем скорее закончатся их страдания и тем быстрее мир, в том числе и Россия, оправится от путинского фиаско.

«Это требует от всех нас на Западе, от всех друзей Украины, удвоить и утроить нашу поддержку».

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Великобритания развернула эскадрилью из 14 «Челленджеров-2» — это не то, что могло бы изменить ход войны, но должным образом обученный экипаж должен победить большинство своих противников на российских танках.

Считается, что этот жест был уловкой, чтобы убедить другие страны отправить танки, в том числе Германию и «Леопард-2», которые эксплуатируются там и через европейские страны, которые могут быть отправлены в киевскую армию.

Есть надежда, что Leopard 2 будут отправлены в Украину.



Фото: Алами



Борис Джонсон надеется, что танки ускорят победу Украины, поскольку война опустошает такие регионы, как Буча и Солидар.



Фото: Алами



Ожидается, что в ближайшие дни Германия примет решение о том, могут ли они быть отправлены на войну с украинским экипажем.

Зимой война в основном замерла, но ожидается, что крупные кампании возобновятся весной.

«Так давайте поможем им победить, не в следующем или последующем году, а в этом, 2023 году, и не говорите мне, наконец, о расходах», — сказал Джонсон, который посещал президента Зеленского в Киеве и защищал против обвинений в адрес президента Ричарда Шарпа. Он сказал, что у Би-би-си есть кредит.

«Если вы хотите уменьшить экономические страдания мира, если вы хотите избежать ужасной цены — кровью и сокровищами — позволения разразиться этой трагедии, давайте сделаем очевидное вместе.

«Давайте дадим украинцам все необходимое для победы прямо сейчас».