Ассоциация борьбы Филиппин (WAP) по умолчанию не отправила четырех спортсменов на отборочные матчи мировых олимпийских игр в Софии, Болгария, в мае прошлого года. Проблемы с визой помешали им уехать, и президент WAP Элвин Агилар пообещал компенсировать это в предстоящем соревновании. Таким образом, даже без значительной финансовой поддержки, Агилар собрал группу из 16 спортсменов для борьбы на Объединенном чемпионате мира по борьбе (UWW) среди юниоров и кадетов, всех 17 лет и младше, в Уфе, столице и крупнейшем городе республики Башкортостан. в России в прошлом месяце. Уфа о 22 Часы работы от Москвы до Праги.

Это крупный чемпионат с 700 участниками из России, Казахстана, Кыргызстана, Польши, Румынии, Армении, Италии, Испании, Венгрии, Украины, Литвы, Аргентины, Германии, Узбекистана, Таджикистана, Хорватии, Сербии, Словении, Туркменистана и Пакистана, Агилар. сказал. . Штурм Филиппин высокопоставленной бандой стал данью Агилару.“усилия по обеспечению представительства из Восточной Азии.

Но она не была“В этой пандемии легко уехать из России. Агилар опасается повторения провала в Болгарии. “У нас была гуманитарная спортивная виза, выданная Посольством России в Маниле с одобрения МИД России и по приглашению Российской Федерации Спорта., ” рассказал. “У нас было все необходимое. Однако, несмотря на соблюдение всех требований, нам было отказано в посадке на наш рейс, потому что Qatar Airways заявила, что нас нет в списке для допуска. они не“Надоело проверять или проверять список, поэтому спортсменам пришлось 28 часов ждать в аэропорту, чтобы наши друзья в России позвонили и все согласовали. Они полностью проигнорировали представленные нами документы. Наши бедные спортсмены очень устали по приезду в Россию из-за недосыпания и запоминания, что все они были несовершеннолетними.. “

С учетом остановок, дорога до Уфы заняла 30 часов. Для некоторых спортсменов, таких как лорд Габриэль дель Росарио и Давид Залдариага, это была их первая зарубежная поездка, поэтому опыт был травмирующим. Агилар“Сыновья Лучжоу и Локи были в команде. Лучо выиграл золото в Тайване и Сингапуре, а Луки – серебро в Сингапуре, так что они заработали свои места в команде..

“Единственное преимущество других стран перед нами в том, что у них много конфликтующих партнеров и, конечно, больше финансовой поддержки., ” Агилар сказал. “мы“Ре всегда хватает в этом плане. Мы отправили в Уфу 16 спортсменов, и все дети усердно работали, чтобы сбалансировать учебу и тренировки. Школы не“Простите их за дополнительное время на тренировки, поэтому нам пришлось адаптироваться. Мы все находились на самофинансировании. Это было очень дорогое упражнение, но оно того стоило. Мы надеемся, что PSC будет поддерживать нашу молодежную команду в будущем, ведь именно здесь все начинается. И да, наша команда примет участие в Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Бангкоке в марте следующего года.. “

Агилар сказал, что филиппинская команда вернулась домой с девятью медалями – четырьмя серебряными и пятью бронзовыми. Серебро должно было быть одним из золота, потому что соперник воспользовался им, но судьи проигнорировали подчинение. В целом Филиппины заняли третье место после Казахстана и России, что неплохо, учитывая, что все медали достались кадетам. Залдаряга боролся в весовой категории 42 кг и взял серебро в ги и бронзу в но ги. Дель Росарио завоевал серебро в ги и но в категории 46 килограммов. Луки финишировал с серебром в ги и бронзой в категории 50 кг, в то время как Хоакин Антонио Картечиано Марте завоевал бронзовые медали в ги и без ги в категории 58 кг. Вьер Прудон Аунг Аван завершил команду медалистов бронзовой медалью в VG в категории 85 кг.

Агилар сказал, что намерен отправить отряд, что бы ни случилось. «Мы потратили чуть более 1,6 миллиона песо – денег у меня на самом деле нет, но они идут на развитие детей, так что они окупятся позже», – сказал он. «Шеф POC Kong. Бамбол Толентино помог нам. Мы тренировались в нашем собственном пузыре и включали родителей наших спортсменов. Было очень трудно думать, что все было против нас, но мы, тем не менее, сделали это. Это было для нашей страны».