Бразилец Хеберт Соуза нанес потрясающий удар, чтобы выиграть потрясающую золотую медаль в Токио

Можно сказать, что бразильский футболист Хуберт Соуза нанес олимпийский удар, чтобы получить золотой сюрприз в предпоследний день Игр в Токио.

Соуза, похоже, умер и был похоронен двумя раундами позже, прежде чем шокировать украинца Александра Хизняка нокаутом в третьем раунде в поединке мужского среднего веса.

Хизняк с лучшим семенем доминировал над Соузой в первых двух раундах и, похоже, претендовал на пятое в истории боксерское золото Украины.

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Однако Соуза схватил Хизняка обратным левым хуком во время обмена в третьем, и Хизняк упорно ушел к доске.

Буда Мендес / Getty Images Юбер Соуза плачет от радости после того, как шокировал украинца Александра Хизняка в финале мужского среднего веса.

Рефери отменил матч, в то время как Хизняк поднялся, умоляя продолжить, добавив еще один случай к череде остановок в Токио, которые можно было бы считать слишком ранними в профессиональных матчах.

Соуза, победивший в полуфинале россиянина Глеба Бакши, занявшего второе место, присоединяется к Робсону Консейсао в легком весе как единственный золотой медалист в олимпийской истории Бразилии. Консейсао выиграл свое историческое золото дома в Рио-де-Жанейро.

Буда Мендес / Getty Images Эбер Соуза – второй бразилец в истории, выигравший олимпийскую золотую медаль по боксу.

Бакши и Омаир Марсьяль из Филиппин завоевали бронзовые медали в, вероятно, самом талантливом дивизионе Токио.

AP и прочее