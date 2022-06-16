Бразильская полиция нашла останки британского журналиста, подозреваемого в признании, — следователи

В среду следователи заявили, что полиция обнаружила человеческие останки во время поисков британского журналиста Дома Филлипса и бразильского эксперта по коренным народам Бруно Перейры после того, как подозреваемый признался в их убийстве в тропических лесах Амазонки.

Детектив Эдуардо Фонтес сообщил на пресс-конференции, что подозреваемый, рыбак, столкнувшийся с Перейрой из-за его усилий по борьбе с браконьерством на землях коренных народов, привел полицию к отдаленному месту захоронения, где были обнаружены останки.

Эта новость представляет собой мрачное завершение проблемы, которая вызвала озабоченность во всем мире, поскольку она касалась президента Жаира Болсонару на региональном саммите и вызвала обеспокоенность в британском парламенте.

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Филлипс, независимый репортер, который писал для Guardian и Washington Post, собирал информацию о поездке с Перейрой, бывшим вождем изолированных племен, с которым недавно связались в Федеральном агентстве по делам коренных народов Funai.

Они находились в отдаленном районе джунглей недалеко от границ с Колумбией и Перу, называемом долиной Джавари, где проживает самое большое в мире неконтактное коренное население. Этот район был захвачен браконьерами, рыбаками, лесорубами и шахтерами, и полиция описывает его как основной маршрут контрабанды наркотиков.

Полиция ранее установила, что главным подозреваемым является рыбак Амарилдо да Кошта, известный как «Пеладо», который был арестован на прошлой неделе по обвинению в хранении оружия. Его брат Осини да Кошта, 41 год, или «Дос Сантуш», был арестован во вторник вечером. Читать далее

Связаться с общественными адвокатами, представляющими братьев, для получения комментариев не удалось. Семья подозреваемых ранее отрицала свою причастность к исчезновению двух мужчин.

Детектив Фонтес сообщил журналистам, что «первый подозреваемый» признался и привел полицию к человеческим останкам, но другой задержанный подозреваемый отрицал свою роль, несмотря на уличающие доказательства. Он добавил, что полиция расследует причастность третьего лица и вероятны дальнейшие аресты.

Очевидец из федеральной полиции сообщил в отчете, с которым ознакомилось агентство Рейтер, что братья Коста были замечены собравшимися на реке Итаки через несколько мгновений после того, как 5 июня прошли Филипс и Перейра, направляясь в прибрежный город Аталая-ду-Норти.

В полицейском отчете говорится, что свидетели слышали, как Перейра говорил, что ему угрожали от Амарилдо да Кошты. Перейра, бывший сотрудник Агентства по делам коренных народов Фунаи, сыграл важную роль в прекращении незаконной добычи золота, рыбной ловли и браконьерства на реках, населенных коренными племенами в долине Джавари.

Об исчезновении двух мужчин сообщили во всем мире: правозащитные организации, защитники окружающей среды и представители прессы призвали Болсонару активизировать поиски после медленного начала.

Болсонару, который однажды столкнулся с жесткими вопросами Филлипса на пресс-конференции по поводу ослабления охраны окружающей среды, заявил на прошлой неделе, что двое мужчин «предприняли нерекомендуемое приключение». Читать далее

В среду Болсонару предположил, что Филипс нажил себе врагов, написав об экологических проблемах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду парламенту, что он глубоко обеспокоен исчезновением Филлипса, и заявил, что его правительство работает с бразильскими властями над расследованием этого дела. Читать далее

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(Репортаж Джейка Спринга и Бруно Келли) Дополнительные репортажи Питера Фронтини и Стивена Граттана в Сан-Паулу и Педро Фонсека в Рио-де-Жанейро; Дополнительный текст и отчет Энтони Баддла из Бразилии; Монтаж Брэда Хайнса, Лесли Адлер и Ричарда Болейна

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