Брайан Блессед: «Я просто громкий, когда хочу» | Жизнь и стиль

я вырос В Голдторпе, на полпути между Донкастером и Барнсли. Мы играли в солдатиков в приюте Андерсона. По железной дороге будут летать шотландец и кряква. В школе меня любили учителя. Я был чемпионом по боксу, но также был очень креативным.

Я сидел снаружи Мой дом шести или семи лет читал БенноЖду, когда папа вернется с угольных шахт. Я видел, как свет из его шлема пробивался сквозь туман, уносил меня своим черным лицом и уносил домой.

Внутри было похоже Овальный, с горящим огнем и черным чайником. Мой папа принимал душ, потом мы включали его по радио. Мы слушали его Субботний вечер театр8.30 вечера Занавес поднялся Сейчас обслуживаем: Остров сокровищ. Сказал, что попугай «вырезан из восьми». Или мы путешествуем в космос в Потерянный мир или же Мировая война. Затем он вышел на улицу и выстрелил из лука по окровавленным ракетам Фау-2, взорвавшимся в Шеффилде. Этот ублюдок. Мы попали в конец.

я помню когда Гитлер умер. Были такие добрые итальянские солдаты. Я подбежал к воротам и крикнул: «Гитлер мертв! Эта война окончена!» И эти солдаты начали петь. Они не выдержали Гитлера. «Я могу пойти домой! Спасибо! Спасибо». Все запели. Это были очень красочные дни.

В BBC хотел Я буду Доктором Кто. Они сказали: «Уильям Хартнелл растет. Мы бы хотели, чтобы вы сыграли доктора по-другому». Я был еще молод, поэтому сказал: «Мне будет интересно, но я хочу сделать его восточным. Его зовут Кто, поэтому я бы хотел сыграть его, как Чарли Чана». Это их напугало. Они сказали: «Боже мой, нет!» И от идеи отказались.

Куда-бы я ни пошел, Младенцы приходят ко мне из-за кролика Грампиан [in Peppa Pig]. Грэмпи Кролик, как и я, любит отправляться в приключения. Я был на 50% исследователем и на 50% актером в течение 60 лет.

Люди так думают Я такой надоедливый человек, но я становлюсь настолько громким только тогда, когда хочу. Она сыграла много очень тихих ролей. Я люблю тишину и покой. Я безмерно люблю писать. И, конечно же, люблю ходить на экскурсии. Я поднялся на Эверест и стал самым старым человеком, достигшим Северного полюса пешком.

Пространство завершено Обучение в Москве. Я хочу выйти в космос. Нам нужен отдых на Земле. Мы всего лишь дети. Мы еще не начали исследовать. Мы приедем.

У меня есть комната В некоторых заросших лесах. Это абсолютное блаженство. Я люблю садоводство, и все это сводится к Кеннету Брана раз в неделю, и мы обсуждаем все его фильмы. Жизнь очень красочная. Мы заставим его пройти через этот кровавый вирус.

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