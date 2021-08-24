Брендан Ловинн говорит, что титул PFL означает больше, чем любые деньги в мире | Новости ММА

Манчестерский боец ​​ММА Брендан Логнан (21-3-0) бросает вызов Мовлиду Хипулаеву и мечтает стать чемпионом в полулегком весе и забирает домой 1 миллион долларов (730 000 фунтов стерлингов) в качестве призовых.

Бойцы в полулегком и полутяжелом весах будут стремиться вырваться из последних четырех и стать на один шаг ближе к тому, чтобы стать чемпионом PFL и выиграть огромную сумму денег.

Ловнан и россиянин Хипулаев встретятся в полулегком весе в пятницу, поскольку каждый боец ​​ищет свое первое место в чемпионате PFL.

Пожалуйста, используйте браузер Chrome для доступного видеоплеера

Брендан Ловин вырвался в плей-офф Профессиональной футбольной лиги, победив Тайлера Даймонда жестким решением большинства.



«Как бы безумно это ни звучало, я даже не смотрю на деньги», – сказал Логнан Эду Дрейперу Sky Sports. «Моя цель – стать чемпионом мира.

«Деньги приходят и уходят в твоей жизни, и всегда будут, но все дело в золотом самородке, над которым я работал 13 лет, чтобы приблизиться к нему. Мне было 70-1, чтобы выиграть этот турнир в начале, и никто не дал мне шанса, и вот я на данный момент против сильнейшего человека турнира.

«Я хочу пройти через все это и победить лучших игроков на каждом этапе, что я сделал до сих пор, впечатляющим образом, и я заслуживаю этот пояс. Деньги были бы прекрасной вишенкой на вершине».

Пожалуйста, используйте браузер Chrome для доступного видеоплеера

Оживите самые захватывающие моменты открытия сезона НФЛ 2021 года, в котором участвовали крупные победы Клея Колларда, Марсина Хилда, Буббы Дженкинса и Левнана из Манчестера.



Локнейн в настоящее время имеет победную серию из семи боев и не проигрывает за четыре года. Он полон решимости стать первым чемпионом ММА из Манчестера.

«Мы находимся в двух боях от этого», – добавил 31-летний футболист.