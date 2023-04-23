Термин БРИКС относится к группе из пяти стран, а именно Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Первый саммит этого альянса в 2009 году вызвал дискуссию о его геополитическом и геоэкономическом значении. Политологи рассматривают это как новый политический мировой порядок и переход власти от «Глобального Севера» к «Глобальному Югу». На государства-члены приходится почти половина населения мира, и, как сообщается, их общий валовой внутренний продукт (ВВП) составляет 31,5%, что превышает вклад Большой семерки в 30,7%. Несмотря на различия в политических, экономических и культурных различиях, страны БРИКС запустили Новый банк развития с первоначальным капиталом в 50 миллиардов долларов для дальнейшей интеграции и укрепления своего положения на международной арене.

Изначально БРИКС считался перспективным экономическим форумом, но его фокус сместился после конфликта между Россией и Украиной. Теперь форум касается таких важных вопросов, как торговля, финансы, изменение климата и энергетическая безопасность, и расширяет их влияние на формирование глобального экономического ландшафта. В результате это бросит вызов доминированию поддерживаемого Западом Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Волшебная кость Brix для объединения – это его универсальность. Каждая страна-участница привносит на Форум уникальный набор экономических и политических ландшафтов, создавая богатую палитру интересов и точек зрения. Например, Бразилия является крупным экспортером сельскохозяйственной продукции, а Россия — ведущим экспортером энергоресурсов. Индия — это развивающаяся экономическая держава с многочисленным и растущим средним классом, а Китай — глобальная экономическая и производственная сверхдержава. Между тем, ЮАР является ведущим игроком в горнодобывающей промышленности. Это разнообразие побудило БРИКС использовать свои ресурсы и опыт для решения общих задач на своем собственном пути развития.

БРИКС также является результатом борьбы с монополией и сомнения в легитимности существующих кредитно-денежных институтов и структур, поддерживаемых Западом. Международный валютный фонд и Всемирный банк были созданы после Второй мировой войны для контроля над мировой торговлей и доступом Запада на рынки. Эти учреждения подвергаются критике во всем мире. Он действует как инструмент расширения для Глобального Севера, рассматривая политические проблемы, а не острый кризис кредитных линий. Даже сегодня они используют демократию и права человека как фиговый листок, чтобы замаскироваться в западной политической повестке дня. Однако БРИКС стремился установить новые торговые отношения и соглашения за пределами системы, в которой доминирует Запад, что ограничило бы преимущества торговых соглашений, которыми Запад давно пользовался, и доступ к рынкам. БРИКС может помочь бедным странам, поскольку не преследует никаких политических целей, не манипулирует и не контролирует местную экономику. Кроме того, Национальный банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) отражают свои приоритеты, чтобы представлять интересы развивающихся экономик.

Монополия Запада в геополитике Недавно российско-украинская война выявила необходимость масштабной экспансии стран БРИКС. Успех БРИКС вызвал интерес к инвестированию в этот блок других экономических гигантов, таких как Аргентина, ОАЭ, Саудовская Аравия, Алжир и Мексика. В последнее время некоторые западные страны переживают масштабный экономический кризис. Их экономический рост снижается, а социальные волнения усиливаются. В этот критический момент Глобальный Юг предпринял шаг, представив альтернативу торговой системе, основанной на долларах. Китай и Бразилия договорились о трансграничной торговле в местной валюте без долларовой системы. Некоторые латинские страны с большей вероятностью будут следовать системе местной валюты для трансграничной торговли. Страны АСЕАН призвали к альтернативе торговле на основе доллара на встречах на высшем уровне министров финансов и управляющих центральными банками в Индонезии. Россия-Индия торгует в местной валюте, а Индия и Бангладеш торгуют. Несомненно, эта тенденция была не первой и не последней.

БРИКС обладает большим потенциалом для экономического роста и инноваций. Их коллективная сила и инвестиции в новые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и возобновляемые источники энергии, могут стать главной движущей силой мировой экономики и инноваций в ближайшие дни. Это потребует дополнительных инвестиций в образование, исследования и разработки, а также более тесного сотрудничества между государствами-членами для обмена знаниями и опытом. БРИКС также имеет большой потенциал для роста и влияния. Это может привести к содействию устойчивому развитию и изменению климата. Это может способствовать переходу к более устойчивой и справедливой глобальной экономике.

Кроме того, страны БРИКС утверждают свое присутствие на мировой политической арене. Это очевидно в таких областях, как изменение климата, международные переговоры, поддержание мира и усилия по разрешению конфликтов, где государства-члены стали ключевыми игроками. Эта растущая напористость бросает вызов традиционной роли западной державы как доминирующего игрока в мировой политике. Страны БРИКС также бросают вызов культурной гегемонии Запада. Сейчас страны БРИКС меняют культурный ландшафт, который становится более разнообразным и плюралистичным. Бросая вызов западной культуре в музыке, кино и литературе, страны БРИКС создают свои собственные стили и звуки.

Поначалу страны-члены БРИКС также сталкиваются с некоторыми вызовами. Есть опасения по поводу политической напряженности, особенно между Индией и Китаем. Меняющийся глобальный политический ландшафт, такой как протекционизм, популизм и национализм, угрожают основным принципам свободной торговли и глобализации, которые будут лежать в основе успеха БРИКС. Еще одна задача – подготовиться к вступлению в эту организацию. Увеличение числа государств-членов очень затруднит поддержание нынешних темпов роста. В то же время в новых государствах-членах должна быть гарантирована экономическая и политическая свобода.

Важно отметить, что страны БРИКС не стремятся заменить Запад, а стремятся к большему представительству и влиянию в мировых делах. Страны БРИКС требуют более справедливой и инклюзивной глобальной экономической и политической системы. Пусть Запад признает страны БРИКС как возможность для большего сотрудничества и сотрудничества между различными регионами и культурами.