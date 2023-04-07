Британская фирма отправила в Россию электронику на $1,2 млрд, несмотря на санкции — FT

Как сообщает Financial Times, британская компания, по-видимому, организовала продажу в Россию электронных товаров на сумму около 1,2 миллиарда долларов после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. сообщил Пятница.

Согласно российским документам, компания под названием Mykins Corporation LLP поставляла технологическое оборудование, включая серверы, ноутбуки и компьютерные компоненты, произведенные такими брендами, как Huawei, Intel, Apple и Samsung, сообщает FT.

Поставки также включают высококачественные микрочипы, телекоммуникационное оборудование и серверы, которые можно использовать для создания инфраструктуры.

Согласно таможенным документам, с которыми ознакомилась FT, как минимум 982 миллиона долларов перечисленных товаров, отправленных компанией, подпадают под действие британских экспортных ограничений в Россию.

«Mykines действовал в России до вторжения, но после начала войны его бизнес с этой страной резко пошел в гору», — сообщает FT.

По сообщению FT, отправка этих товаров в Москву без разрешения Лондона могла привести к нарушению санкций, даже если бы они попали в Россию из третьих стран.

После вторжения на Украину в феврале 2022 года западные страны, включая Великобританию, ввели в отношении России широкий спектр экономических санкций, включая ограничения на экспорт технологий.

Владелец зарегистрированного Миггинса, 53-летний Виталий Поляков, указан как житель Украины. По данным украинской следственной группы «Мольфар», под данное описание Полякова подходит только один человек: дорожный рабочий, работающий на украинскую государственную горнодобывающую компанию.

Этот человек не ответил на запросы FT о комментариях.

По состоянию на август 2022 года контролирующим владельцем Микинса значится 34-летняя украинка, родившаяся в том же городе, что и Поляков.

Она также не ответила на запросы FT о комментариях.