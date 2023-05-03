Британские и норвежские военные самолеты пытаются выследить российский патрульный самолет | Новости НАТО

Истребители «Тайфун» взлетают с территории Великобритании, а норвежские F-35A поднимаются в воздух в ответ НАТО на удар России.

НАТО и Королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF) сообщают, что британские военные самолеты были подняты по тревоге, чтобы перехватить российский военный самолет, действовавший вблизи воздушного пространства Великобритании к северу от Шотландии.

Истребители Typhoon вылетели в воскресенье с базы Королевских ВВС на северо-востоке Шотландии и вошли в международное воздушное пространство над Норвежским морем, чтобы перехватить российский морской патрульный самолет Ту-142, приближающийся к воздушному пространству Великобритании со стороны Северной Атлантики, говорится в заявлении Королевских ВВС во вторник. .

В рамках совместных ответных мер НАТО Норвегия также приостановила полеты истребителей F-35A своих ВВС.

«Российский самолет ни разу не входил в суверенное воздушное пространство Великобритании», — говорится в заявлении ВВС Великобритании. «Тайфуны с предупреждением о быстром реагировании были запущены для перехвата неопознанных летательных аппаратов, пролетающих над интересующей Великобританией зоной», — говорится в сообщении.

От истребителей Тайфун @RAFLossiemouth В воскресенье они попытались перехватить российский военный самолет, действовавший вблизи воздушного пространства Великобритании. читать далее: https://t.co/Ls0VhWsOEy pic.twitter.com/FyBDnDr7Fv — Королевские ВВС (@RoyalAirForce) 2 мая 2023 г.

Командование ВВС НАТО заявило во вторник, что российский самолет не соблюдал международные правила безопасности полетов и мог представлять опасность для других самолетов, летающих в Североатлантическом регионе.

НАТО не уточнило, какие именно правила безопасности полетов Ту-142, получивший кодовое название НАТО Pierre-F, нарушил во время полета в воскресенье.

«После того, как мы попытались перехватить российский самолет, мы были в тесном контакте с руководителями военного пространства Королевских ВВС, которые направили нас к самолету и отправили приказы, гарантируя, что мы всегда сможем подтвердить, где они находятся и что они делают», — сказал один из них. Были процитированы пилоты Тайфуна ВВС Великобритании.

На прошлой неделе немецкие и британские истребители, действовавшие в составе ПВО НАТО в северо-восточной Европе, перехватили три российских самолета-разведчика в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщили ВВС Германии.

Два российских истребителя Су-27 и самолет Ильюшин Ил-20 летели в международном воздушном пространстве без передачи сигналов транспондера, говорится в сообщении ВВС Германии.

Члены НАТО Эстония, Латвия и Литва не имеют собственных истребителей, поэтому военный альянс с 2004 года защищает свое воздушное пространство в северо-восточной Европе с помощью ВВС других членов НАТО.