Британский министр встретился с президентом Тайваня, разозлив Китай

ТАЙБЭЙ (Рейтер) — На этой неделе британский министр посетит Тайвань для торговых переговоров и встретится с президентом Цай Инвэнь, сообщила в понедельник канцелярия британского министра, вызвав гневную реакцию Пекина в связи с недавним взаимодействием на высоком уровне между западным правительством. И остров.

Китай рассматривает Тайвань с демократическим управлением как свою территорию и категорически возражает против любого официального взаимодействия между Тайбэем и иностранными правительствами, считая это демонстрацией поддержки отделения Тайваня от Китая.

Министерство международной торговли Великобритании сообщило, что Грег Хэндс, государственный министр торговли, а также член парламента, встретится с Цаем и станет одним из организаторов 25-х ежегодных торговых переговоров между Великобританией и Тайванем во время его двухдневного визита.

«Личный визит на Тайвань является четким сигналом приверженности Великобритании укреплению торговых отношений между Великобританией и Тайванем. Как и Великобритания, Тайвань является поборником свободной и справедливой торговли, основанной на глобальной торговой системе, основанной на правилах», — говорится в заявлении его офиса. в заявлении. утверждение.

Выступая в Пекине, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Китай решительно выступает против любых форм официальных обменов между страной, с которой у него установлены дипломатические отношения, и Тайванем.

«Мы призываем британскую сторону прекратить любые формы официальных обменов с Тайванем и прекратить посылать неверные сигналы сепаратистским силам о независимости Тайваня», — сказал он.

В его офисе добавили, что Аль-Айяд также встретится с главным торговым переговорщиком Тайваня Джоном Дином и министром экономики Ван Мейхва.

Министерство экономики Тайваня отказалось от комментариев, заявив, что встречи, которые оно организует, закрыты для СМИ.

Тайвань рассматривает Великобританию как демократического партнера-единомышленника, воодушевленный обеспокоенностью Лондона недавними китайскими военными учениями вблизи острова и его поддержкой его участия в международных организациях, которые в основном закрыли Тайвань из-за возражений Китая.

Великобритания, как и Тайвань, также стремится присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве, или CPTPP. В феврале члены согласились, что Великобритания может удовлетворить свою просьбу, поскольку она ищет новые торговые связи после выхода из Европейского Союза.

Китай также подал заявку на вступление.

Между Великобританией и Тайванем нет официальных дипломатических отношений, но у них есть тесные экономические и неформальные отношения, и Великобритания имеет физическое посольство в Тайбэе.

Западные законодатели и другие официальные лица активизировали визиты на Тайвань, несмотря на яростные возражения Пекина, который рассматривает остров как свою собственную территорию и злится на все, что говорит о том, что это отдельная страна.

Китай организовал военные учения недалеко от Тайваня в августе после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

(Отчет Бена Бланшара). Дополнительный репортаж Эдуардо Баптисты в Пекине. Монтаж Линкольн Фест и Тоби Чопра

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