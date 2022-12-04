Британское криминальное агентство арестовало «богатых россиян» за отмывание денег

ЛОНДОН (Рейтер) — Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании заявило в субботу, что оно арестовало «богатого российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег и других преступлениях в рамках борьбы с коррумпированными олигархами.

NCA сообщило, что 58-летний мужчина был среди трех мужчин, арестованных офицерами ячейки по борьбе с клептократией в четверг в «доме за миллион фунтов стерлингов» в Лондоне.

Российские информационные агентства сообщили, что посольство России в Лондоне запросило у МИД Великобритании информацию о причинах и обстоятельствах задержания неназванного бизнесмена и условиях его содержания под стражей.

Агентство сообщило, что мужчина был задержан по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана МВД (МВД) и заговоре с целью дачи ложных показаний.

35-летний мужчина был арестован в помещении после того, как его видели уходящим с сумкой, в которой были тысячи фунтов наличными. Полиция сообщила, что бывший друг, 39 лет, партнер бизнесмена также был арестован в собственности. Троих отпустили под залог от полиции.

Генеральный директор NCA Грэм Биггар сказал, что CKC, созданный ранее в этом году для борьбы с попытками уклониться от санкций и подорвать коррумпированную элиту, оказал значительное влияние на преступную деятельность олигархов, поставщиков профессиональных услуг, которые их поддерживали, и тех, кто связан с ними. российское правительство. .

«Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении полномочия и тактику, чтобы устранить эту угрозу», — говорится в заявлении Биггара.

NCA заявило, что к настоящему моменту оно добилось почти 100 «деактиваций» — описываемых как действия, которые явно устранили или уменьшили криминальную угрозу — против элит, связанных с президентом Владимиром Путиным и их покровителями.

Это включало ряд приказов о замораживании активов на счетах, принадлежащих людям, связанным с попавшими под санкции россиянами.

На данный момент Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 человек и более 120 организаций после вторжения России в Украину.

(Отчетность Майкла Холдена; редактирование Майка Харрисона)