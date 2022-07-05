Бритни Грейнер обратилась к Байдену с просьбой помочь выбраться из российской тюрьмы

Звезда WNBA Бритни Грейнер, которая находится под стражей в России с февраля, в понедельник обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой помочь освободить ее и других американцев, задержанных за границей, в рукописном письме, доставленном в Белый дом.

Представители Гринер обнародовали выдержки из письма, в которых профессиональная баскетболистка заявила, что «напугана» тем, что может никогда не покинуть Россию.

«Когда я сижу здесь, в русской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки или каких-либо достижений, я в ужасе от того, что могу остаться здесь навсегда», — написал игрок Phoenix Mercury.

«Четвертого июля наша семья обычно чествует тех, кто боролся за нашу свободу, в том числе моего отца, который был ветераном войны во Вьетнаме. Мне больно думать о том, как я обычно праздную этот день, потому что свобода означает совсем другое. Для меня в этом году», — добавила она.

31-летний Грейнер находится под стражей в России с середины февраля, когда официальные лица заявили о его задержании. Обнаружить Картриджи для электронных сигарет с маслом каннабиса в ее сумке, когда она едет через аэропорт Шереметьево в Москве.

Она была в стране, чтобы играть за УГМК Екатеринбург, российскую женскую профессиональную команду, в которой WNBA находится в межсезонье.

Через несколько дней после ареста Грейнера Россия начала вторжение в Украину, подорвав дипломатические отношения с США и другими западными странами, а Байден и другие мировые лидеры ввели санкции против Москвы.

Суд над Грейнером начался в пятницу. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

В своем письме игрок сообщила Байдену, что голосовала за него на президентских выборах 2020 года, и попросила его также поработать, чтобы помочь освободить других лиц, задержанных в зарубежных странах.

«Я понимаю, что вы имеете дело со многими, но, пожалуйста, не забывайте меня и других американских заключенных. Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть нас домой. Я впервые проголосовал в 2020 году и проголосовал за вас. Я верю в тебе. Мне еще так много нужно сделать со своей свободой, что Ты можешь помочь мне вернуть ее».

«Я скучаю по своей жене! Я скучаю по своей семье! Я скучаю по своим товарищам по команде! Меня убивает, когда я знаю, что они так сильно страдают прямо сейчас. Я благодарна за все, что вы можете сделать в этот момент, чтобы вернуть меня домой», — добавила она.

На прошлой неделе жена Грейнера, Шерил Грейнер, Рассказывать CNN сообщил, что баскетболистка была вынуждена часами оставаться в маленькой клетке каждый раз, когда ей предстояло предстать перед судом.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил в конце прошлого месяца, что Грейнер не является «заложницей», но не назвал график ее возможного освобождения.

«Она нарушила российский закон, и теперь ее преследуют» Он сказал NBC News. «Дело не в том, чтобы быть заложником. Здесь много американских граждан. У них есть свои свободы… но вы должны подчиняться законам».

В понедельник Адриан Уотсон, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, заявила в своем заявлении, что правительство работает над обеспечением свободы Грейнера.