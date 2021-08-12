Бриф 2021 v3 вышел 20 сентября

МОСКВА, Россия – (Newsfile Corp. – 12 августа 2021 г.) – Абстрактный Это крупнейшее в мире событие в области блокчейна, криптовалюты, DeFi и цифрового искусства. На саммите выступают известные эксперты и звезды блокчейн-индустрии, чтобы представить ключевые тенденции и ответить на вопросы о состоянии рынка криптовалют.

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время трансляции: С 20 по 24 сентября 2021 г.

место: THETA.tv, YouTube, достоверность

Хосты: Мария Станкевич (EXMO), Ян Хаванский (Coindar, Colibri), Ярослав Кабаков (Vinam),

Бриф проводится в третий раз в этом году, чтобы возродить дух полного погружения в цифровую экономику и децентрализованные финансы. В ее программе круглые столы, панельные дискуссии, индивидуальные презентации, AMA и интервью.

Ежеквартальный саммит. Каждый раз он собирает сотни участников и сотни тысяч зрителей со всего мира.

Резюме включает два направления деятельности:

в Интерактивная зона Где зрители могут соревноваться в навыках, получать знания и выигрывать призы от лучших блокчейн-проектов;

в NFT и квартал цифрового искусства Где организаторы и партнеры саммита предлагают NFT. Официальным художником Synopsis Edition 3 является Alien Bell.

Отметьте свои календари, если вы инвестор, трейдер, аналитик, экономист, маркетолог, разработчик, студент, энтузиаст криптовалюты и любой, кто следит за миром криптовалют.

Усилители: Вес-Левитт, Theta Laboratories; Феликс Шоу, ARPA Protocol и Белла; Глеб Костарев, директор Binance по России и СНГ; Александр Филатов, TON Laboratories; Джастин Винчка, CRO Verasity; Сергей Хитров, Help List и Blockchain Life; Рагхав Грат, сетевой пул; Ник Аннекен, Коллекция Колибри; Алекс Судадс, Блокчейн-ассоциация Грузии; Ксения Ошурко, OKEx Россия; Николай Гаджиев, Virus и WIDCI; Артём Кан, io gate; Сота Ватанабе, Astar Network (ранее Plasma); Анри Габидзе, генеральный директор Port Royal; Евгений Павлов, Binance BDM для России и СНГ; и другие.

История продолжается

Пару месяцев назад у Synopsis уже было 40 зарезервированных спикеров, и они планируют увеличить количество выступающих в эфире на 60+. Это яркие, профессиональные личности мирового уровня, готовые поделиться своими знаниями и видением отрасли.

После вечеринки: Организаторы устроили незабываемый after-party для зрителей саммита в сотрудничестве с эксклюзивным производителем рома Port of Royal, который владеет одноименным пентхаусом и тематическим лофт-баром в Батуми, Грузия. After-party будет транслироваться в прямом эфире из штаб-квартиры Port of Royal на высоте 270 футов над побережьем Черного моря.

Спонсоры тезисов: ARPA, Algorand Foundation, Verasity, Bella Protocol, Gather Network, Ethereum Pro, SubGame, Bingbon, Gate.io, TrustBase, MaNEKO Finance, Port of Royal.

Партнеры: THETA, Binance, TON Labs, Free TON, EXMO, MahaDAO, Astar Network (ранее Plasm), Stake Technologies, Shiden Network, J2TX, Coffe.io, EXIP, AERGO, куратор, Центр цифровых прав, Nano Future, Blockster, Delio, BeInCrypto и другие популярные проекты.

Организаторы: Группа КолибриИ соглашаться

Соорганизаторы: Инвестиции в Россию, Kryptos Media

интернет сайт: https://synopsis.events

фигура 2

Чтобы просмотреть улучшенную версию рисунка 2, посетите:

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Связь со СМИ

Название компании: Colibri Group

Контактное лицо: Дарья Чернова

Почта: [email protected]

Город: Москва

Страна: Российская Федерация

интернет сайт: https://synopsis2021.com

Чтобы просмотреть исходную версию этого пресс-релиза, посетите https://www.newsfilecorp.com/release/92911