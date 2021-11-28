Брэда Маршана оштрафуют за копание в России

5.000 долларов Артемиса Банерджи — максимально допустимая сумма по коллективному договору за нанесение удара перчатке нападающему «Брюинз» Брэду Марканду на последних секундах победы «Рейнджерс» в Бостоне в пятницу днем.

Банерджи подтвердил в субботу, что на самом деле он был спровоцирован оскорблением России со стороны Маршана — звездного нападающего «Рейнджерс», который считает, что перешел черту.

«Вот почему я потерял рассудок», — сказал Банарин.

До того, как Панар подтвердил это, широко сообщалось, что Марканд намеренно поднял тактильную проблему президента России Владимира Путина — публичного критика Банара в прошлом — и НХЛ не думала, что Банару разыскивается ни одним россиянином. Возмутитель спокойствия сказал все, что достойно дисциплины Броя.

The Post подтвердил, что продавец подготовил трансляцию ABC, но если звук не транслируется, он не будет сохранен. Протокол, согласованный НХЛ совместно с Ассоциацией игроков НХЛ, хотя и доступен для проверки, не позволяет лиге проверять аудиоконтент на предмет любых потенциальных дисциплинарных причин.

Артемис Банерджи был оштрафован, а Брэд Маркант не понес наказания от НХЛ. Getty Images

Игроки NHLPA соглашаются носить микрофоны только тогда, когда у них есть такая гарантия.

В данном случае линейный судья стоял прямо между скамейками во время передачи. Линейные судьи и арбитры должны сообщать о любых действиях в НХЛ.

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Как сообщил в пятницу Ларри Брукс из The Post, «Рейнджеры» явно чувствовали, что у Маршана должны быть последствия.

На вопрос, считает ли он, что Маршана тоже следовало оштрафовать, Банерджи, короче говоря, ответил утвердительно.

«Да, я думаю, это несправедливо», — сказал он. «Потому что после этого я не мог себя контролировать. Это важно [know] Что я не начинал. Я тоже не говорю о нем хорошего, но я думаю, что все по-другому, если прикоснуться к стране. Наверное, все россияне хотят защитить свою страну.

«В НХЛ многие люди иногда говорят плохие слова». [But] Как мы хотим быть людьми? Для детей и для всех мы должны быть хорошими образцами для подражания. Потому что многие люди смотрят на нас, как на спортсменов. За последние пять-десять лет всякая всячина стала очень популярной. Но у нас есть дети [watching] Кто растет, очень важно. Я считаю, что баланс важен ».

В этот момент, однако, «Рейнджерс» определенно не ожидали, что Джордж Баррос, глава защиты игроков, окажет им какую-либо услугу. После умеренной дисциплины Тома Уилсона в прошлом сезоне Баррос не хотел сокращать перерывы для «Рейнджерс» после того, как организация выступила с суровым заявлением о том, что он «не годится» для продолжения своей нынешней роли.

Банерджи поставил изюминку, которая делает всю ситуацию еще более юмористической. Независимо от того, сколько штрафов налагает лига или не протягивает руку помощи, это никогда не будет иметь значения. Потому что на самом деле сколько $ 5000 на игрока НХЛ?

«Я потерял 5 тысяч, но спасибо старому генеральному директору за 11,6 доллара. [million], Я в порядке, — с улыбкой сказал певец.