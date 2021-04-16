Бряцание рук Путина отражает гнев России по поводу потери Украины

Президент России Владимир Путин отмечает в Москве День защитника Отечества. 23 февраля 2021 г. (Sputnik / Алексей Дружинин / Кремль через Reuters)

Перебросив целые российские войска к границе с Украиной, Владимиру Путину удалось привлечь внимание всего мира. Но среди всех предположений о наиболее вероятных следующих шагах Кремля остается без ответа главный вопрос: почему именно сейчас?

Ведь в необъявленной войне между Россией и Украиной нет ничего нового. Наступление Москвы впервые началось в феврале 2014 года с захвата Крыма. Вскоре на востоке Украины последовало восстание под руководством Кремля. За последние шесть лет линия фронта конфликта оставалась практически неизменной. Что убедило Путина внезапно пригрозить такой драматической эскалацией?

Как и в случае любого крупного геополитического маневра, нынешние решительные действия России, вероятно, обусловлены рядом сходящихся факторов.

На внутреннем фронте Путину предстоят парламентские выборы в сентябре, когда экономика продолжит падать, и появятся признаки озабоченности по поводу решения о продлении срока его полномочий до 2036 года. Маленькая победоносная война наверняка станет приятным отвлечением.

На международном уровне теперь также казалось подходящим временем проверить замысел западного мира. В Соединенных Штатах президент Байден все еще строит свою команду. Ближе к дому канцлер Германии Ангела Меркель готовится уйти в отставку в конце этого года, в то время как Великобритания по-прежнему озабочена последствиями Евросоюза.

Все эти благоприятные условия, несомненно, сыграли свою роль. Однако наиболее значительные события произошли в последние месяцы внутри самой Украины.

С начала 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предпринял ряд смелых и неожиданных шагов по маргинализации прокремлевских сил в своей стране, решительно настроив свою администрацию на геополитическую цель евроатлантической интеграции.

Эта политика включала в себя конкретные нападения на личного друга и неофициального представителя Путина в Украине Виктора Медведчука. В течение последних семи лет украинские власти позволяли Медведчуку открыто вести прокремлевскую деятельность в стране, даже предоставляя ему особые привилегии приехать в Москву для частной аудиенции с Путиным. Большинство наблюдателей полагали, что эта странная договоренность отражает негласные договоренности между Киевом и Кремлем относительно незаменимой роли Медведчука в деликатных мирных переговорах.

Все изменилось в феврале 2021 года, когда Зеленский объявил о закрытии трех прокремлевских украинских телеканалов, связанных с Медведчуком, и о наложении личных штрафов на пророссийского деятеля с женой. Учитывая тесные связи Медведчука с Кремлем и его очевидную неприкасаемую позицию, это было широко истолковано как акт неповиновения, направленный против самого Путина.

Смелость шага Зеленского вызвала возмущение в Москве и вызвала реакцию, которая продолжается до сих пор. Через несколько дней после решения о закрытии телеканалов Медведчук кремлевские силы на востоке Украины начали наращивать свои атаки вдоль линии фронта 400-километрового конфликта. К началу апреля число погибших в Украине в этом году выросло до 27 солдатБолее половины от общего количества потеряно в течение 2020 года. Во время этой локальной эскалации текущее наращивание обычных российских войск началось в оккупированном Крыму и недалеко от сухопутной границы России с Украиной, которая составляет примерно 2000 км.

Тем временем кремлевские лидеры и ставленники режима были заняты выпуском серии скрытых угроз и эмоционально окрашенной риторики в адрес Украины. Заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак недавно сравнил украинское правительство с «детьми, играющими со спичками» и предупредил, что любая военная эскалация может означать:Начало конца Украины. На фоне растущего хора антиукраинской истерии на российском телевидении, контролируемом Кремлем, известный ведущий в прайм-тайм Дмитрий Киселев 11 апреля использовал свою флагманскую программу в освещении текущих событий, чтобы описать Украину какНацистское государство, Утверждая, что Россия может быть вынуждена вмешаться военным путем, чтобы “денацистов” из страны.

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Попытки России оправдать свое военное развертывание и недавнее усиление антиукраинской риторики – пустые попытки. Кремль утверждал, что Киев планировал военную операцию по силовому возвращению оккупированной восточной Украины, и обвинил НАТО в Угрожая России С эскалацией военной активности в регионе. Ни одно из утверждений не было подтверждено убедительными доказательствами, хотя немногие военные наблюдатели считают предположения о неизбежном нападении со стороны Украины правдоподобными.

Напротив, действия Москвы, кажется, выдают гнев России, который едва скрывается от осознания того, что Украина безвозвратно потеряна.

Хотя влияние России на Украине упало до рекордного уровня с начала боевых действий в 2014 году, до недавнего времени Москва решительно отрицала катастрофические геополитические последствия нападения на Украину. Сам Путин продолжал заявлять о своей вере в то, что русские и украинцыОдна нацияХотя, похоже, российский истеблишмент действительно считал кризис в двусторонних отношениях временным.

Недавние действия президента Зеленского во многом разоблачили эти заблуждения. Когда Зеленский впервые победил на выборах в апреле 2019 года, он оказался идеальным кандидатом в Кремль. Зеленский, русскоязычный еврей и политический новичок, не разделял никаких националистических тенденций, которые делали его предшественника Петра Порошенко столь неприятным для Москвы. Более того, он провел большую часть своей развлекательной карьеры в России и был открыто привержен прекращению войны между двумя странами.

Однако вскоре Зеленский обнаружил, что его уступки Кремлю были улицей с односторонним движением. Украинский лидер снабдил свой близкий круг дружелюбными русскими лицами и заменил военную риторику предыдущей администрации дипломатическими эвфемизмами. На переднем крае конфликта на востоке Украины он согласился вывести украинские войска из ряда стратегических точек и ввести новые строгие ограничения, которые ограничивали способность его войск вступать в бой с противником.

Все это не привело к ответу, запрошенному Кремлем. Вместо этого Москва усилила свои позиции на востоке Украины, выдав российские паспорта сотням тысяч местных жителей. К концу 2020 года стало ясно, что мирный процесс полностью зашел в тупик, и Зеленскому ничего не оставалось, кроме как изменить курс и принять евроатлантический вариант Украины.

Отказ России встретиться с Зеленским посреди дороги, судя по всему, был вызван ошибочным убеждением, что возрождение благосостояния пророссийских украинских политических сил все еще возможно. Действительно, после начала боевых действий поддержка прокремлевских партий и кандидатов ослабла. В ходе четырех последовательных выборов военного времени за последние семь лет промосковские силы коллективно пытались преодолеть 20-процентный барьер. Это очень далеко от парламентского большинства и президентских побед, которых оно добилось в годы, непосредственно предшествовавшие 2014 году.

И нет никаких оснований полагать, что ситуация может улучшиться. В связи с тем, что прокремлевские избиратели в значительной степени концентрируются на демографии пенсионеров и появлении нового поколения украинцев, которые выступают за западную интеграцию и знают Россию в первую очередь как страну-агрессора, представления о политическом возвращении теперь приобрели весьма творческий характер. Действительно, замечательная трансформация Зеленского менее чем за два года из дружественного России кандидата в антикремлевского крестоносца ясно показала, что между независимой Украиной и растущей Россией нет общего.

Ухудшение политического тупика России в Украине отражается практически во всех сферах повседневной жизни. Когда-то давно, как главный экономический партнер Украины, объемы двусторонней торговли упали почти на 75% с 2014 года, оставив Россию далеко за пределами Европейского Союза и Китая. Конфликт вызвал серьезные разногласия в некогда почти неделимых российских и украинских индустриях развлечений: многим российским знаменитостям был запрещен доступ в Украину, а украинские телеканалы больше не заполняли свои расписания российским телеконтентом. В духовном плане создание Православной церкви Украины в 2019 году сильно подорвало авторитет Русской православной церкви в Украине и привело к разделению сотен отдельных епархий.

Эти неудачи лишили Россию инструментов мягкой силы, которые до относительно недавнего времени были основой господства Москвы над Украиной. Вместо этого у Путина теперь почти нет средств повлиять на события на Украине, кроме непосредственной угрозы подавляющей военной мощи. Это представляет собой провал внешней политики катастрофических масштабов.

Когда Путин пришел к власти на рубеже тысячелетий, отношения между Россией и Украиной были настолько близки, что границы между двумя постсоветскими государствами часто стирались. Благодаря серии фатальных ошибок, заблуждений и принятия желаемого за действительное, он превратил свою выигрышную руку в одно из величайших геополитических поражений в истории России. Неудивительно, что он зол.

Это делает текущий период более опасным, чем может сразу оказаться. Путина нельзя понять с точки зрения повседневной рациональности, которая определяет процессы принятия решений большинством западных политиков. Напротив, он мотивирован осознанием своей исторической миссии возродить величие Российской Империи. В первую очередь это означает получение контроля над Украиной.

Путин прекрасно понимает, что если его будут называть человеком, потерявшим Украину, все его историческое наследие будет уничтожено. Это судьба, которая сейчас оказывается в конфронтации, и именно поэтому западный мир должен серьезно отнестись к своим крикам.

Нет никаких гарантий, что Путин действительно готов к крупномасштабному военному наступлению. На самом деле, весьма вероятно, что приказ о мобилизации сил на границе во многом обусловлен явным разочарованием грубостью Зеленского и желанием напомнить молодому украинцу о некоторых основных геополитических фактах. Однако нельзя исключать катастрофическую эскалацию.

В ближайшие дни и недели крайне важно, чтобы международное сообщество продемонстрировало свою неизменную поддержку Украины и свою твердую приверженность территориальной целостности страны. Это означает не только явную поддержку Киева, но и четкое и недвусмысленное сообщение Кремлю о высокой цене, которую Россия заплатит за любые акты агрессии.

Также важно выйти за рамки текущего кризиса. Русско-украинская война уже идет восьмой год, и признаки ее окончания уже заметны. Корни этой конфронтации уходят в отказ России признать реальность независимой Украины. Пока западный мир не заставит Москву отказаться от этих имперских амбиций, конфликт на Украине останется дестабилизирующим фактором в международных отношениях.

Питер Дикинсон – редактор Службы оповещения Украины Атлантического совета.

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