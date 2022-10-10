После четырех стартов в гольф-туре LIV Tour испанец Эухенио Лопес-Чакара, возможно, догадывался о своем решении отказаться от своего последнего года участия в штате Оклахома и стать профессионалом.

22-летний бывший All-American в Оклахоме показал не лучше, чем 24Десятый В его первых четырех матчах против поля всего 48 игроков. Это было до того, как он стал лидером в пять ударов в гольф-клубе Stonehill в Бангкоке, Таиланд, и приблизился к 69-летнему возрасту, чтобы выиграть свой первый профессиональный чемпионат на своем пятом старте на LIV Golf Invitational-Bangkok. Он также привел Серхио Гарсию, Авраама Ансера и Карлоса Диаса к первому командному титулу.

«Если и были какие-то сомнения по поводу принятия решения стать профессионалом, когда вы это сделали, вы оставили это в прошлом?» — спросил Чакара. «Легко ли сказать, что это был хороший ход?»

«Да, сто процентов», — сказала Шакара. «Это было нелегко, но я чувствую, что это было лучшим для меня и моего будущего, и то, что делает LIV, просто невероятно. не играл хорошо — он был одним из моих лучших друзей. Остин Эккерт играет в понедельник в круглогодичной квалификации, и у него был шанс сыграть с Серхио, одним из моих героев, затем Авраамом и Карлосом в течение нескольких лет здесь и учиться у лучших игроков».

Для протокола стоит отметить, что Экроат был одним из четырех выпускников PGA Tour, получивших билет на тур 2022-23, заняв третье место в финале Korn Ferry Tour. Будучи новичком, Икроат получил 500 000 долларов, чтобы компенсировать свои расходы.

Однако Чакарра получил щедрый подписной бонус в рамках трехлетнего контракта с LIV. Ему не пришлось бы беспокоиться ни о каких финансовых проблемах, обычных для 22-летнего бросившего учебу после того, как он заработал 4 миллиона долларов за титул в одиночном разряде, финишировав на 19 очков ниже номинала, на три удара опередив Патрика Рида и на четыре удара опередив его. Ричард Блэнд. и Пол Кейси и Сихван Ким. За победу команды Чакара заработал еще 750 000 долларов.

История продолжается

Чакарра выдержал 90-минутную задержку с тремя оставшимися слотами, закрепив сделку, когда игра возобновилась с птичкой на 17.

Как Чакара нашел свою игру после медленного начала своей профессиональной карьеры?

«Я вернулся, чтобы посмотреть, чем я занимался в колледже, потому что я действительно хорошо и не очень хорошо себя чувствовал первые четыре недели в качестве профессионала, и я просто пытался повеселиться, а затем играть, чтобы я не призрак. ,» он объяснил. «Вроде умной игры на поле, и это то, что я начал делать на этой неделе».

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История первоначально появилась на GolfWeek.