Это действительно в разобранном виде.

Рохо Зинг

А может и не быть глава Российского космического агентства Роскосмоса больше нет, но это не помешало Дмитрию Рогозину — откровенному члену «ближнего окружения» президента России Владимира Путина — фотографировать своих зарубежных коллег, Запад и Украину.

в телеграмма почтаБесстрашный политик поделился странным мемом, который, кажется, обвиняет Украину в фашизме и предполагает, что их захватчики — хорошие парни.

«Встать на сторону света», — гласил мем, изображающий человека в скафандре, стоящего на Луне перед российским флагом. Под вымышленным сапогом астронавта находится шлем, похожий на Дарта Вейдера, без тела с эмблемами, напоминающими эмблемы Крайне правый батальон милиции «Азов»неоднозначное подразделение Национальной гвардии Украины.

Необоснованная реклама

Группа, которая сейчас проходит, называется «Азовский полк». изменила свой логотип чтобы дистанцироваться от коннотаций крайне правых и неонацизма в начале этого года.

Пророссийские критики, в том числе Рогозин и другие члены Кремля, использовали символику фашистской группировки, чтобы представить вторжение как антифашистский крестовый поход, что неоднократно подвергалось критике как Эксплуатация и искажение вторжения.

Конечно, этот нюанс не стал бы поднимать такой, как Рогозин, который то и дело писал патриотические комментарии. На его канале Telegram Назад увольнение На посту президента Роскосмоса в июле.

ненормальный

Это действительно загадочный мем, столь же бессвязный, сколь и яркий.

Кроме того, возможность того, что Россия высадит астронавта на Луну, кажется все более маловероятной, учитывая тот факт, что страна и ее космическая программа Они сожгли много мостов Со своими международными союзниками, особенно после вторжения в Украину.

Словом, именно такой извращенной и возмутительной пропаганды мы ждем от Рогозина.

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